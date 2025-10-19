English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Israel - Gaza: സമാധാന കരാർ ലംഘിച്ച് ഇസ്രയേൽ: ​ഗാസയിൽ തകർന്ന വീട് തേടിയെത്തിയ കുടുംബത്തിന് നേരെ ആക്രമണം, കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 11 മരണം

Israel - Gaza: സമാധാന കരാർ ലംഘിച്ച് ഇസ്രയേൽ: ​ഗാസയിൽ തകർന്ന വീട് തേടിയെത്തിയ കുടുംബത്തിന് നേരെ ആക്രമണം, കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 11 മരണം

കുട്ടികളുൾപ്പെടെ ഒരു കുടുംബത്തിലെ 11 പേരാണ് മരിച്ചത്.   

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 19, 2025, 07:32 AM IST
  • എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സമാധാന കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്.
  • ഇതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ കരാർ ലംഘനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ​

Israel - Gaza: സമാധാന കരാർ ലംഘിച്ച് ഇസ്രയേൽ: ​ഗാസയിൽ തകർന്ന വീട് തേടിയെത്തിയ കുടുംബത്തിന് നേരെ ആക്രമണം, കുട്ടികളുൾപ്പെടെ 11 മരണം

സമാധാന കരാർ ലംഘിച്ച് വീണ്ടും ഗസയിൽ ആക്രമണം നടത്തി ഇസ്രയേൽ. പലസ്തീൻ കുടുംബത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. ആക്രമണത്തിൽ 11 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. എന്നാൽ അസ്വാഭാവികമായി വാഹനം കണ്ടതിനെ തുടർന്നാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ ന്യായീകരണം. ഗസ സിറ്റിയ്ക്ക് സമീപത്തെ സെയ്ത്തൂൻ എന്ന പ്രദേശത്ത് അബു ഷാബൻ എന്നയാളുടെ കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച വാഹനത്തിന് നേരെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. മരിച്ചവരിൽ ഏഴ് കുട്ടികളും മൂന്ന് സ്ത്രീകളുമുണ്ട്. നേരത്തെ ആക്രമണത്തിൽ തകർന്ന വീട് തേടിയെത്തിയ കുടുംബത്തിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായതെന്ന് ഗാസ പ്രതിരോധ വക്താവ് മഹമൂദ് ബസൽ പ്രതികരിച്ചു.

എട്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപാണ് സമാധാന കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നത്. ഇതിനിടെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ കരാർ ലംഘനമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ​ഗാസയിൽ ഇപ്പോഴും ഇസ്രയേൽ അധിനിവേശം തുടരുകയാണ്. സാധാരണക്കാരായ, ഒന്നും അറിയാത്ത പലസ്തീനികളെ അകാരണമായി കൊല്ലുകയാണ് ഇസ്രയേലെന്നും മഹമൂദ് ബസൽ പറഞ്ഞു. 

Also Read: Fire breaks out at Airport: ധാക്ക അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ തീപിടുത്തം, വിമാന സർവീസുകൾ നിർത്തിവച്ചു

അതേസമയം കരാർ പ്രകാരമുള്ള യെല്ലോ ലൈൻ മറികടക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാലാണ് ആ കുടുംബത്തിന് നേരെ ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഗാസയിൽ ഇസ്രയേൽ സൈന്യം കൈവശംവെച്ചിട്ടുള്ള പ്രദേശത്താണ് യെല്ലോ ലൈനുള്ളത്. ഇത് മറികടക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. സമാധാന കരാർ പ്രാബല്യത്തിൽ വന്നതിന് ശേഷവും ഇസ്രയേൽ തുടരെ ഗാസയിൽ ആക്രമണം നടത്തുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു.

