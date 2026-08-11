/Colombia Earthquake: കൊളംബിയ ഭൂചലനം: മരണം 111 കവിഞ്ഞു; ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ബൊഗോട്ട: പടിഞ്ഞാറൻ കൊളംബിയയിൽ ഇന്നലെ ഉണ്ടായ ശതമായ ഭൂചലനത്തിൽ മരണസംഖ്യ ഉയരുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ 111 പേർ മരിച്ചതായിട്ടാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് വിവിധ നഗരങ്ങളിലെ കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു വീഴുകയും ആശുപത്രികൾക്കും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾക്കും വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായി.
At least 111 people killed after massive 7.4 magnitude earthquake hits Colombia— ANI Digital (@ani_digital) August 10, 2026
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റിപ്പോർട്ടുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിരവധി പേർ കെട്ടിടാവശിഷ്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. കൊളംബിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനമാണിത്. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിച്ച റിപ്പോർട്ടുകൾ പ്രകാരം ഭൂചലനത്തിൽ 111 പേർ മരിക്കുകയും 87 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തതുവെന്നാണ്. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ പൂർണമായും തകർന്നതായും നിരവധി വീടുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതായും കൊളംബിയൻ പ്രസിഡൻ്റ് അറിയിച്ചു.
അമേരിക്കൻ ജിയോളജിക്കൽ സർവേയുടെ കണക്കനുസരിച്ച് റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.4 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമായിരുന്നു കൊളംബിയയിൽ ഉണ്ടായത്. 21-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ കൊളംബിയയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും ശക്തമായ ഭൂചലനമാണിത്. ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രത്തിന് സമീപമുള്ള ചോക്കോ മേഖലയിൽ ആശയവിനിമയ സംവിധാനങ്ങൾ തകരാറിലായതിനെ തുടർന്ന് ദുരന്തത്തിലെ നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ തടസ്സം നേരിടുന്നുണ്ടെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.
ഏറ്റവും കൂടുത്തൽ ആളപായമുണ്ടായത് കൊളംബിയയിലെ പ്രധാന കാപ്പി ഉൽപാദന മേഖലയായ റിസറാൾഡയിലാണ്. റിസറാൾഡയുടെ തലസ്ഥാനമായ പെരെയ്റയിൽ വ്യാപക നാശനഷ്ടമുണ്ടായിതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവർക്കായി രക്ഷാപ്രവർത്തകർ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നുണ്ട്. ഭൂചലനത്തിനിടെ പെരെയ്റയിൽ നാല് നില കെട്ടിടം തകർന്നു വീണതായുള്ള വീഡിയോ വൈറലാകുന്നുണ്ട്. ഭൂചലനത്തെ തുടർന്ന് പടിഞ്ഞാറൻ മേഖലയിലെ നിരവധി വിമാനത്താവളങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനം കൊളംബിയയിലെ സിവിൽ ഏവിയേഷൻ അതോറിറ്റി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചു. പെരെയ്റ, മാനിസാലസ്, ക്വിബ്ദോ, അർമേനിയ, കാർട്ടാഗോ, ബുവെനവെഞ്ചുറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനമാണ് നിർത്തിവെച്ചത്.
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