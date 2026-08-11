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Colombia Earthquake: കൊളംബിയ ഭൂചലനം: മരണം 111 കവിഞ്ഞു; ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Colombia Earthquake updates: ഇന്നലെ കൊളംബിയയിൽ ഉണ്ടായ ശക്തമായ ഭൂകമ്പത്തെ തുടർന്ന് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 111 ആയി. നിരവധി പേർക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST|Updated: Aug 11, 2026, 07:21 AM IST
Colombia Earthquake: കൊളംബിയ ഭൂചലനം: മരണം 111 കവിഞ്ഞു; ദേശീയ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Image Credit: Photo: Twitter/ ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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