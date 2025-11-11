ഡൽഹിക്ക് സമാനം, ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ‌ ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 21 പേർക്ക് പരിക്ക്

ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 21 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്ലാമാബാദിലെ ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഡൽഹിയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ സംഭവമാണ് ഇസ്ലാമാബാദിലുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.
ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിൽ പാര്ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ സിലിണ്ടര് പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതൊരു ചാവേറാക്രമണമാണെന്ന് പൊലീസ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.
