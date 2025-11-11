English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • ഡൽഹിക്ക് സമാനം, ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ‌ ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 21 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഡൽഹിക്ക് സമാനം, ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ‌ ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 21 പേർക്ക് പരിക്ക്

ഇസ്ലാമാബാദിലെ ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിലുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 11, 2025, 04:15 PM IST
  • ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിൽ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു.
  • കാറിന്റെ സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത്

ഡൽഹിക്ക് സമാനം, ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ‌ ആക്രമണം; 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, 21 പേർക്ക് പരിക്ക്

ലാഹോർ: പാകിസ്ഥാനിലെ ഇസ്ലാമാബാദിൽ ചാവേർ സ്ഫോടനത്തിൽ 12 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 21 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായി റിപ്പോർട്ട്. ഇസ്ലാമാബാദിലെ ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിലാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായത്. ഡൽഹിയിലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ സ്ഫോടനത്തിന് സമാനമായ സംഭവമാണ് ഇസ്ലാമാബാദിലുമുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഉച്ചയോടെയാണ് സംഭവം.

ജില്ലാ കോടതി വളപ്പിൽ പാര്‍ക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കാർ പൊട്ടിത്തെറിക്കുകയായിരുന്നു. കാറിന്റെ സിലിണ്ടര്‍ പൊട്ടിത്തെറിച്ചാണ് സ്ഫോടനമുണ്ടായതെന്നായിരുന്നു ആദ്യം വാർത്തകൾ വന്നിരുന്നത്. എന്നാൽ പിന്നീട് ഇതൊരു ചാവേറാക്രമണമാണെന്ന് പൊലീസ് തന്നെ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ആക്രമണത്തിന് പിന്നിൽ ആരാണെന്നത് വ്യക്തമായിട്ടില്ല.  

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Suicide attackIslamabad courtചാവേറാക്രമണംപാകിസ്ഥാനിൽ സ്ഫോടനം

