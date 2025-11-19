Israel AIrstrike: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം; 13 മരണം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഹമാസിനെയെന്ന് വിശദീകരണം

ലെബനൻ: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ സിഡോൺ നഗരത്തിലെ ഐൻ അൽ-ഹിൽവേയിലെ ക്യാമ്പിന് നേരെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
അതേസമയം ക്യാമ്പിനകത്തുള്ള ഹമാസ് അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള തയാറെടുപ്പിനായി ഹമാസ് ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹമാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവർക്കെതിരെ നടപടി തുടരുമെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി.
