  Israel AIrstrike: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം; 13 മരണം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഹമാസിനെയെന്ന് വിശദീകരണം

Israel AIrstrike: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം; 13 മരണം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഹമാസിനെയെന്ന് വിശദീകരണം

ഹമാസ് അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യം അറിയിച്ചത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 19, 2025, 07:07 AM IST
  • തെക്കൻ ലെബനനിലെ സിഡോൺ നഗരത്തിലെ ഐൻ അൽ-ഹിൽവേയിലെ ക്യാമ്പിന് നേരെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്.
  • വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.

Israel AIrstrike: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേലിന്റെ വ്യോമാക്രമണം; 13 മരണം, ലക്ഷ്യമിട്ടത് ഹമാസിനെയെന്ന് വിശദീകരണം

ലെബനൻ: പലസ്തീനിലെ അഭയാർഥി ക്യാമ്പിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ വ്യോമക്രമണത്തിൽ 13 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. തെക്കൻ ലെബനനിലെ സിഡോൺ നഗരത്തിലെ ഐൻ അൽ-ഹിൽവേയിലെ ക്യാമ്പിന് നേരെയാണ് ഇസ്രയേലിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. വ്യോമാക്രമണത്തിൽ 4 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. 

അതേസമയം ക്യാമ്പിനകത്തുള്ള ഹമാസ് അംഗങ്ങളെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ആക്രമണം നടത്തിയതെന്നാണ് ഇസ്രയേൽ സൈന്യത്തിന്റെ വിശദീകരണം. ഇസ്രയേലിനെതിരെ ആക്രമണം നടത്തുന്നതിനായുള്ള തയാറെടുപ്പിനായി ഹമാസ് ആ സ്ഥലം ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. ഹമാസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തെല്ലാം അവർക്കെതിരെ നടപടി തുടരുമെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം വ്യക്തമാക്കി. 

