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Saudi Helicopter Crash: വൻ ആകാശദുരന്തം; സൗദിയിൽ അരാംകോയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

ഹെലികോപ്ടറിലെ യാത്രക്കാരെല്ലാം അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു

Written ByKarthika V
Published: Jun 28, 2026, 07:47 PM IST|Updated: Jun 28, 2026, 08:21 PM IST
Saudi Helicopter Crash: വൻ ആകാശദുരന്തം; സൗദിയിൽ അരാംകോയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
Image Credit: Helicopter Crash | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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