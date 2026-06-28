/Saudi Helicopter Crash: വൻ ആകാശദുരന്തം; സൗദിയിൽ അരാംകോയുടെ ഹെലികോപ്റ്റർ തകർന്നുവീണു; 14 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

റിയാദ്: സൗദി അറേബ്യയിൽ ദേശീയ എണ്ണ കമ്പനിയായ സൗദി അരാംകോയുടെ ഹെലികോപ്ടർ തകർന്നുവീണ് അപകടം. 14 പേർക്കാണ് അപകടത്തിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായത്. ഹെലികോപ്ടറിലുണ്ടായിരുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും അപകടത്തിൽ മരിച്ചതായി ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം ഔദ്യോഗിക വക്താവ് അറിയിച്ചു. ഇന്ന് രാവിലെ ആറോടെയാണ് റാസ് തനൂറയിൽ അപകടം സംഭവിച്ചത്. മരിച്ച 14 പേരും സൗദി പൗരന്മാരാണെന്ന് മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിന് യഥാർത്ഥ കാരണം വ്യക്തമല്ല. സംഭവത്തിൽ ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ഔദ്യോഗിക ഏജൻസികളുമായി ചേർന്ന് ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം വിശദമായ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദുരന്തത്തിൽ ഊർജ്ജ മന്ത്രാലയം അതീവ ദുഃഖവും അനുശോചനവും അറിയിച്ചു. അപകടത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ ആത്മാക്കൾക്ക് നിത്യശാന്തി ലഭിക്കട്ടെയെന്നും അവരെ രക്തസാക്ഷികളായി അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെയെന്നും മന്ത്രാലയം പ്രാർത്ഥിച്ചു.
ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിന് പടിഞ്ഞാറ്, ഗൾഫ് മേഖലയിലെ സൗദി അറേബ്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്താണ് രാസ് തനൂറയുള്ളത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ യുദ്ധ സാഹചര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ നാല് മാസത്തോളമായി താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചിരുന്ന അസംസ്കൃത എണ്ണ കയറ്റുമതി അരാംകോ വെള്ളിയാഴ്ചയോടെ ഈ പ്രധാന ടെർമിനലിൽ പുനരാരംഭിച്ചിരുന്നു.
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