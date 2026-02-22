English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Artificial Intelligence Summit: 2028ലെ എഐ ഉച്ചകോടി യുഎഇയില്‍; പ്രഖ്യാപനം ഡൽഹിയിലെ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയില്‍

Artificial Intelligence Summit: 2027ല്‍ ജനീവയില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡുമായി സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു

Written by - Vishnupriya S | Last Updated : Feb 22, 2026, 10:30 PM IST
  • ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 2026 ലെ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
  • വമ്പൻ എഐ വിപ്ലവം വരാനിരിക്കെയാണ് 2028ലെ ഉച്ചകോടി യുഎഇ നടത്തുന്നത്

2028ലെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉച്ചകോടിക്ക് യുഎഇ വേദിയാകും. ഡല്‍ഹിയിൽ നടന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിലായിരുന്നു പ്രഖ്യാപനം. 2027ല്‍ ജനീവയില്‍ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോടിയില്‍ സ്വിറ്റ്സര്‍ലന്‍ഡുമായി സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിക്കുമെന്നും യുഎഇ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 16 മുതൽ 20 വരെ ന്യൂഡൽഹിയിൽ നടന്ന 2026 ലെ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിലാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്. വമ്പൻ എഐ വിപ്ലവം വരാനിരിക്കെയാണ് 2028ലെ ഉച്ചകോടി യുഎഇ നടത്തുന്നത്

ടെക് സമ്മിറ്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഏറെ മുൻപിലുള്ള രാജ്യമായ യുഎഇ ലോകത്തെ ഏത് ടെക്നോളജിയും ആദ്യം പരീക്ഷിക്കുകയും അതിനായി മേളകൾ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിൽ മുന്നിലാണ്. എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ 97 ശതമാനമാണ് യൂട്ടിലൈസേഷൻ നിരക്ക്. 54,300 കോടി ഡോളറിന്റെ നിക്ഷേപമാണ് എഐയില്‍ നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഡൽഹിയിൽ നടന്ന എഐ ഉച്ചകോടിയിലും യുഎഇ സജീവ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു. ഇതിന്റെ തുടർച്ചയായാണ് അടുത്ത വർഷം ജനീവയിൽ നടക്കുന്ന ഉച്ചകോയിൽ സഹ-അധ്യക്ഷത വഹിക്കുന്നതും, തൊട്ടടുത്ത വർഷത്തെ ഉച്ചകോടിക്ക് വേദിയാകുന്നതും.

വിവിധ സർക്കാരുകൾ, നയരൂപകർത്താക്കൾ, സാങ്കേതിക വിദഗ്ധർ, അന്താരാഷ്ട്ര സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എന്നിവരെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രമുഖ ആഗോള പ്ലാറ്റ്‌ഫോമാണ് എഐ ഉച്ചകോടി. മികച്ച എഐ രീതികൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര ശ്രമങ്ങളെ ഏകീകരിക്കുക, അന്താരാഷ്ട്ര പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, സമൂഹത്തെ ശാക്തീകരിച്ച് എഐയുടെ സുരക്ഷിതവും വിശ്വസനീയവുമായ ഉപയോഗം ഉറപ്പാക്കുക, എഐയിൽ സമഗ്രമായ വളർച്ച കൈവരിക്കുക എന്നിവയെല്ലാമാണ് എഐ ഉച്ചകോടി ലക്ഷ്യം വയ്ക്കുന്നത്. 

