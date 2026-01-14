Thailand Train Accident: ട്രെയിന് മുകളിലേക്ക് ക്രെയിൻ വീണ് അപകടം; 22 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

Crane collapse Thailand: ബാങ്കോക്കിൽ നിന്നും തായ്ലൻഡിന്റെ വടക്കുകിഴക്കൻ മേഖലയിലേക്ക് പുറപ്പെട്ട ട്രെയിനിന് മുകളിൽ കൂറ്റൻ ക്രെയിൻ വീണ് വൻ അപകടം. നാഖോൺ രാച്ചസിമ പ്രവിശ്യയിലെ സിഖിയോ ജില്ലയിൽ ബുധനാഴ്ച പുലർച്ചെയുണ്ടായ ദുരന്തത്തിൽ 22 യാത്രക്കാർക്ക് ജീവൻ നഷ്ടമായി.
പരിക്കേറ്റ 79 പേരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു, ഇതിൽ എട്ടുപേരുടെ ആരോഗ്യനില അതീവ ഗുരുതരമായി തുടരുകയാണ്. ക്രുങ് തെപ് അഫിവത് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും ഉബോൺ രത്ചത്തനിയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്ന പ്രത്യേക ട്രെയിനാണ് അപകടത്തിൽപ്പെട്ടത്.
അതിവേഗ റെയിൽവേ പാതയുടെ നിർമ്മാണത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ക്രെയിൻ സാങ്കേതിക തകരാറിനെത്തുടർന്ന് തകർന്ന് ട്രെയിൻ ബോഗികൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു. ക്രെയിൻ വീണ ആഘാതത്തിൽ ട്രെയിനിന് തീപിടിച്ചെങ്കിലും ഉടൻ തന്നെ അത് നിയന്ത്രണവിധേയമാക്കാൻ സാധിച്ചതായി പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
195 യാത്രക്കാരാണ് അപകടസമയത്ത് ട്രെയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നത്. ദുരന്തസ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഊർജിതമായി തുടരുകയാണ്. തകർന്ന ബോഗികൾക്കിടയിൽ കുടുങ്ങിയ മൃതദേഹങ്ങൾ പുറത്തെടുക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
സംഭവത്തിൽ സർക്കാർ സമഗ്രമായ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച പരിശോധിക്കുമെന്നും കുറ്റക്കാർക്കെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും തായ്ലൻഡ് ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയും ഗതാഗതമന്ത്രിയുമായ പിഫത് രത്ചകിത്പ്രകൻ അറിയിച്ചു.
