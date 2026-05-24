/Pakistan Train Blast: സൈനികരുമായി പോയ ട്രെയിൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് സ്ഫോടനം; പാകിസ്ഥാനിൽ 24 മരണം, 50 പേർക്ക് പരിക്ക്

Pakistan Train Blast: സൈനികരുൾപ്പെടെ സഞ്ചരിച്ച ട്രെയിനിലേക്കാണ് സ്ഫോടക വസ്തു നിറച്ച കാർ ഇടിച്ചുകയറിയത്.
ഇസ്ലാമാബാദ്: തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ പാക്കിസ്ഥാനിലെ ക്വറ്റയിൽ റെയിൽവേ ട്രാക്കിന് സമീപം സ്ഫോടനം. ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിൽ 24 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. 50ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായാണ് വിവരം. ബലൂചിസ്ഥാനിൽ സൈനികരുമായി പോവുകയായിരുന്ന ട്രെയിനിന് നേരെയാണ് ആക്രമണമുണ്ടായത്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ സൈനികരും ഉൾപ്പെടുന്നതായി എഎഫ്പി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. സ്ഫോടനത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ബലൂച് ലിബറേഷൻ ആർമി ( ബിഎൽഎ) ഏറ്റെടുത്തു. ചാവേർ ആക്രമണം ആണ് നടന്നതെന്ന് ബിഎൽഎ അവകാശപ്പെട്ടു.
അവസാന സ്റ്റേഷന് ഒരു കിലോമീറ്റർ മാത്രം അകലെ വച്ചാണ് സ്ഫോടകവസ്തു പൊട്ടിത്തെറിച്ചതെന്നാണ് അൽ ജസീറ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സ്ഫോടനത്തിന് പിന്നാലെ ട്രെയിനിന്റെ രണ്ട് ബോഗികൾ മറിയുകയും തീപിടിക്കുകയും ചെയ്തു. പിന്നാലെ പ്രദേശത്ത് കറുത്ത പുക ഉയർന്നു. സ്ഫോടനം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് അടുത്തായി പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
സംഭവത്തെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചുവരികയാണെന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കി. ക്വറ്റയിൽ നിന്ന് പെഷാവറിലേക്ക് 400 യാത്രക്കാരുമായി പോയ ട്രെയിൻ ബലൂചിസ്ഥാൻ പ്രവിശ്യയിൽ വച്ച് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ സംഭവത്തിന് ഒരു വർഷം തികയുമ്പോഴാണ് ബോംബ് ആക്രമണവും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അന്ന് ബലൂചിസ്ഥാൻ ലിബറേഷൻ ആർമി തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകലിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഏറ്റെടുത്തിരുന്നു. 16 പേരെ പാക്കിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ സേന വധിക്കുകയും 104 പേരെ രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നു അന്ന്.
