English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Hong Kong Fire: ഹോങ്കോങ്ങ് തീപിടിത്തം; മരണം 44, 279 പേരെ കാണാതായി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

Hong Kong Fire: ഹോങ്കോങ്ങ് തീപിടിത്തം; മരണം 44, 279 പേരെ കാണാതായി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

 വാങ് ഫുക് കോർട് എന്ന ബഹുനില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Nov 27, 2025, 06:59 AM IST
  • സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
  • കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്.

Read Also

  1. White House Shooting: വൈറ്റ് ഹൗസിന് സമീപം വെടിവയ്പിൽ രണ്ട് സൈനികർക്ക് ഗുരുതര പരിക്ക്; അക്രമി കസ്റ്റഡിയിൽ

Trending Photos

Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today November 26: കുതിപ്പ് തുടർന്ന് സ്വർണം; രണ്ട് ദിവസത്തിനിടെ വർധിച്ചത് 2000 രൂപ
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
7
Gold rate
Gold Rate Today: സ്വർണവില വീണ്ടും ഉയർന്നു, 93000 പിന്നിട്ടു; വർധിച്ചത് 1400 രൂപ
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala DL-28 Lottery Result Today: ഇന്നത്ത് ഭാ​ഗ്യശാലി ആര്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala Lottery Result
Kerala SS 495 Lottery Result Today: സ്ത്രീ ശക്തിയുടെ ഒരു കോടി ആർക്ക്? ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Hong Kong Fire: ഹോങ്കോങ്ങ് തീപിടിത്തം; മരണം 44, 279 പേരെ കാണാതായി, നിരവധി പേർ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നു

തായ് പോ: ഹോങ്കോങിലെ തായ് പോയിലെ കെട്ടിട സമുച്ചയത്തിലുണ്ടായ തീപിടിത്തത്തിൽ മരണം 44 ആയി. നിരവധി പേർ ഇനിയും കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. 279 പേരെ കാണാതായി. സംഭവത്തിൽ മൂന്ന് പേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കെട്ടിട നിർമ്മാണ കമ്പനിയിലെ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥരാണ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുന്നത്. മരിച്ചവരിൽ ഒരു അ​ഗ്നിസേനാം​ഗവും ഉൾപ്പെടും. 

Add Zee News as a Preferred Source

വാങ് ഫുക് കോർട് എന്ന ഹൗസിങ് കോംപ്ലക്സിലെ 32 നില കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിച്ചത്. ഏഴോളം ബ്ലോക്കുകളിൽ തീപടർന്നതായാണ് വിവരം. ഹോങ്കോങ്ങിലെ അഗ്നിബാധ അളവുകളിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന അളവായ ലെവൽ 5 അ​ഗ്നിബാധയാണ് ഇവിടെയുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. കെട്ടിടത്തിലെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന മുള കൊണ്ടുള്ള മേൽത്തട്ടിയിൽ തീപിടിച്ചതാണ് അപകട കാരണമെന്നാണ് വിവരം. 

Also Read: Palestine: പലസ്തീനിൽ വെടിനിർത്തൽ നടപടികൾ പാലിക്കുന്നില്ല; ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് സംഘർഷം തുടരുന്നു

ഇനിയും നിരവധിപ്പേർ കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നതായാണ് വിവരം. എട്ട് ബ്ലോക്കുകളിലായി 2000ത്തോളം ഫ്ലാറ്റുകളുള്ള കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. 800ലേറെ അഗ്നി രക്ഷാ പ്രവർത്തകരാണ് രക്ഷാപ്രവർത്തനുള്ളത്. തീഅണയ്ക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ഒരു അഗ്നിരക്ഷാ സേനാംഗം കൊല്ലപ്പെട്ടു. 

പരിക്കേറ്റവരെ വിവിധ ആശുപത്രികളിലായി പ്രവേശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അഗ്നിബാധയുണ്ടായ കെട്ടിടത്തിലെ താമസക്കാർക്ക് വേണ്ടി 1400 വീടുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുള്ളതായി ഹോങ്കോങ്ങ് ഭവന മന്ത്രി വിശദമാക്കി. ഇതിൽ 280 വീടുകൾ തായ് പോയിൽ തന്നെയാണുള്ളത്. അതിനിടെ തായ് പോയിലെ സ്കൂളുകൾക്ക് വ്യാഴാഴ്ച അവധി നൽകി.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Hong KongHong Kong FireTai Po Residential Building Fireഹോങ്കോങ്ഹോങ്കോങ്ങ് തീപിടിത്തം

Trending News