/Peru Earthquake: പെറുവിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം; 5.8 തീവ്രത, 27 പേർക്ക് പരിക്ക്, കെട്ടിടങ്ങൾ തകർന്നു

Peru Earthquake: ഇക്ക പ്രവിശ്യയിലുള്ള പാമ്പ ഡി ടേറ്റ് പട്ടണത്തിന് 20 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. 5.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണുണ്ടായത്.
പെറുവിൽ ശക്തമായ ഭൂചലനം. ഭൂകമ്പത്തിൽ 27 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു. സാൻ ലൂയിസ് ഗോൺസാഗ സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തു. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.8 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണുണ്ടായത്. ദക്ഷിണ പെറുവിലെ പസഫിക് മേഖലയിലാണ് ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്.
പെറുവിലെ ഇക്ക (Ica) പ്രവിശ്യയിലുള്ള പാമ്പ ഡി ടേറ്റ് പട്ടണത്തിന് 20 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-തെക്കുകിഴക്കായി ഭൂമിയിൽ നിന്നും 56.5 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ദുരന്തത്തിൽ മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല. നിരവധി കെട്ടിടങ്ങൾ തകരുകയും 27 പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംഭവിച്ച പ്രദേശങ്ങൾ പെറുവിയൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രി അമാഡിയോ ഫ്ലോറസ് സന്ദർശിച്ചു. സാൻ ലൂയിസ് ഗോൺസാഗ സർവകലാശാല ഉൾപ്പെടെയുള്ള തകർന്ന കെട്ടിടങ്ങൾ സന്ദർശിച്ച് അദ്ദേഹം സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി. പസഫിക് "റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ" (Ring of Fire) മേഖലയിലാണ് പെറു സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഭൂചലനങ്ങൾ സാധാരണമാണ്. എങ്കിലും ഇക്ക മേഖലയിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പം വലിയ നാശനഷ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
