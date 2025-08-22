English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Russia Attacked Ukraine: ഉക്രൈനിൽ റഷ്യയുടെ കനത്ത ആക്രമണം; 574 ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും പ്രയോഗിച്ചു

സെലെൻസ്‌കിയും പുടിനും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുമെന്ന വാർത്തകൾക്കിടയിൽ ഉക്രൈനിൽ കടുത്ത ആക്രമണം നടത്തി റഷ്യ.

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Aug 22, 2025, 06:41 AM IST
  • റഷ്യ-ഉക്രൈൻ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ
  • ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണമാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് ഉക്രൈനിയൻ എയർ ഫോഴ്സ്

Read Also

  1. Trump Zelensky Meeting: ചർച്ച ഫലപ്രദം; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുടിൻ സെലൻസ്കി ചർച്ച ഉണ്ടായേക്കാം: ട്രംപ്

Trending Photos

Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
6
Gold price today
Gold price Today 21 August 2025: സ്വർണവില 12 ദിവസത്തിന് ശേഷം ഉയർന്നു; ഇന്നത്തെ സ്വർണവില ഇങ്ങനെ
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
6
Gold price
Gold Rate Today Kerala: സ്വർണവില ഇന്നും കുറഞ്ഞു; 12 ദിവസത്തിനിടെ കുറഞ്ഞ് 2,320 രൂപ
Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
6
Hair Fall
Iron Rich Foods: മുടികൊഴിച്ചിലാണോ പ്രശ്നം? അയൺ അടങ്ങിയ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഡയറ്റിൽ ചേർത്തോളൂ
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
5
Kerala lottery
Kerala Lottery Result Today 20 August 2025: ഒരു കോടി ആരുടെ കൈകളിലേക്ക്? ധനലക്ഷ്മി ഭാ​ഗ്യക്കുറി ഫലം
Russia Attacked Ukraine: ഉക്രൈനിൽ റഷ്യയുടെ കനത്ത ആക്രമണം; 574 ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും പ്രയോഗിച്ചു

കീവ്: അമേരിക്കയുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ റഷ്യ-ഉക്രൈൻ വെടിനിർത്തൽ ചർച്ചകൾ പുരോഗമിക്കുന്നതിനിടെ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് റഷ്യ. ഇത് ഈ വർഷത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ വ്യോമാക്രമണമാണ് റഷ്യയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും ഉണ്ടായതെന്ന് ഉക്രൈനിയൻ എയർ ഫോഴ്സ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

Also Read: ചർച്ച ഫലപ്രദം; രണ്ടാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പുടിൻ സെലൻസ്കി ചർച്ച ഉണ്ടായേക്കാം: ട്രംപ്

574 ഡ്രോണുകളും 40 മിസൈലുകളും ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു റഷ്യയുടെ ആക്രമണം. പടിഞ്ഞാറന്‍ നഗരമായ ലിവിവിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ ഒരാള്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും ട്രാന്‍സ്കാര്‍പാത്തിയയുടെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറന്‍ മേഖലയിലെ ആക്രമണത്തില്‍ 15 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.    

ഇത് യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുളള ശ്രമങ്ങള്‍ക്ക് തിരിച്ചടിയാണെന്ന് ഉക്രൈന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി പറഞ്ഞു. നേരത്തെ യുറോപ്പിലെ ഏതെങ്കിലും നിഷ്പക്ഷ വേദിയില്‍ റഷ്യന്‍ പ്രസിഡന്‍റ് വ്ലാഡിമിര്‍ പുടിനുമായി യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാനുളള ചര്‍ച്ച നടത്താന്‍ തയ്യാറാണെന്ന് ഉക്രൈന്‍ പ്രസിഡന്‍റ്  വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിനോട് റഷ്യ ഇതുവരെയും അനുകൂലമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. 

Also Read: ചിങ്ങ രാശിക്കാർ ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കുക, കുംഭ രാശിക്കാർക്ക് അനുകൂല ദിനം, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!

ട്രംപിനൊപ്പം പുടിനുമായി ത്രികക്ഷി ചർച്ചകൾ നടത്താമെന്ന് സെലെൻസ്‌കി നേരത്തെതന്നെ  പറഞ്ഞിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള വേദിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കുകയാണെന്നും സ്വിറ്റ്‌സർലൻഡ്, ഓസ്ട്രിയ, തുർക്കി എന്നിവ പരി​ഗണനയിലുണ്ടെന്നും സെലൻസ്കി അറിയിച്ചിരുന്നു.  മാത്രമല്ല പുടിനും സെലൻസ്കിയും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയേക്കുമെന്ന സൂചന ട്രംപും നൽകിയിരുന്നു. സെലൻസ്കിയുമായുള്ള മീറ്റിംഗുകൾ അവസാനിച്ചപ്പോൾ താൻ പ്രസിഡന്റ് പുടിനെ വിളിച്ചിരുന്നുവെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

Russia Ukraine warRussia Attack UkraineMissile AttacksKyiv BombedPutin Military Action

Trending News