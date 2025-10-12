Afghan - Pakistan Border Clash: അതിർത്തിലെ ഏറ്റുമുട്ടലിൽ 58 പാകിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

കാബൂൾ: ഇന്നലെ രാത്രി അതിർത്തിയിൽ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ 58 പാക്കിസ്ഥാൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ അവകാശപ്പെട്ടു. താലിബാൻ സർക്കാരിലെ പ്രധാന വക്താവായ സബിഹുള്ള മുജാഹിദാണ് പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്.
അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രദേശങ്ങളിലും, വ്യോമാതിർത്തിയിലും പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ ആവർത്തിച്ചുള്ള ലംഘനങ്ങളാണ് ആക്രമണത്തിനു കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
“അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ്റെ എല്ലാ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിലെ സ്ഥിതിഗതികൾ പൂർണ്ണമായും നിയന്ത്രണത്തിലാണ്, നിയമവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വലിയതോതിൽ തടയാനായിട്ടുണ്ട്,” എന്ന് കാബൂളിൽ നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ മുജാഹിദ് പറഞ്ഞു. കൂടാതെ പാക്കിസ്ഥാൻ്റെ 25 സൈനിക പോസ്റ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തെന്നും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു.
പാക്കിസ്ഥാൻ വീണ്ടും അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ചാൽ പ്രതികരിക്കുമെന്ന് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയ വക്താവ് എനായത്തുള്ള ഖോവാരസ്മി പറഞ്ഞു.
വെള്ളിയാഴ്ച പാകിസ്ഥാൻ സൈന്യം നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണം കാബൂളിലെ പാകിസ്ഥാൻ താലിബാൻ തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നേതാവിനെ ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നുവെന്ന് ഒരു പാകിസ്ഥാൻ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.
