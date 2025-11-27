Earthquake: ഇന്തോനേഷ്യയിൽ 6.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം; ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിൽ ജാഗ്രതാ നിർദേശം

ഡൽഹി: പടിഞ്ഞാറൻ ഇന്തോനേഷ്യയിലെ സുമാത്ര തീരത്തുള്ള ദ്വീപിൽ റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.6 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായതായി യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (യുഎസ്ജിഎസ്) അറിയിച്ചു. സിമെലു ദ്വീപിൽ രാവിലെ 11:56 ന് 25 കിലോമീറ്റർ താഴ്ചയിലാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. ഭൂകമ്പത്തെത്തുടർന്ന് സുനാമി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ലെന്ന് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്ര സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. എങ്കിലും ആൻഡമാൻ നിക്കോബാർ ദ്വീപുകളിലെ ഇന്ദിരപോയിൻ്റ്, ലിറ്റിൽ ആൻഡമാൻ എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിൽ ജാഗ്രത നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നിലവിൽ ഇല്ല. തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ദ്വീപസമൂഹമായ ഇന്തോനേഷ്യയിൽ, പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ "റിംഗ് ഓഫ് ഫയർ" ഉള്ളതിനാൽ പതിവായി ഭൂകമ്പങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട്.
