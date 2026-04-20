Japan Earthquake: ജപ്പാനില്‍ വൻ ഭൂകമ്പം; 7.5 തീവ്രത, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

ടോക്യോ: വടക്കന് ജപ്പാനില് ഭൂകമ്പം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ആണ് ഉണ്ടായത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ അതീവ ജാഗ്രത തുടരുകയാണ്.
പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 4.53-ഓടെ (0753 GMT) ജപ്പാനിലെ വടക്കൻ ഇവാട്ടെ പ്രവിശ്യയുടെ തീരത്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടോക്കിയോ നഗരത്തിലെ വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളെപ്പോലും പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ തക്ക ശക്തമായ പ്രകമ്പനമാണുണ്ടായത്.
Also Read: US Iran War: യുദ്ധം മുറുകുന്നു; അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം
ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെയും ഹോക്കൈഡോയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളില് മൂന്ന് മീറ്റര് വരെ ഉയരത്തില് തിരമാലകള് എത്താന് സാധ്യതയുള്ളതിനാല് ഇവിടങ്ങളിലുള്ളവരോട് മാറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കരകവിഞ്ഞൊഴുകാന് സാധ്യതയുള്ള നദീതീരങ്ങളിലുള്ളവരോടും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.