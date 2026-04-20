Japan Earthquake: ജപ്പാനില്‍ വൻ ഭൂകമ്പം; 7.5 തീവ്രത, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ്

7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പമാണ് ജപ്പാനിൽ ഉണ്ടായത്. തുടർന്ന് അധികൃതർ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 

Written by - Karthika V | Last Updated : Apr 20, 2026, 03:48 PM IST
  • തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
  • ജപ്പാനിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത തുടരുകയാണ്.

Read Also

  1. Ayatollah Khamenei: കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് 51 ദിവസങ്ങൾ; ആയത്തുള്ള ഖമനയിയുടെ മൃതദേഹം ഇനിയും സംസ്‌കരിക്കാതെ ഇറാൻ

Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
10
Budhaditya Rajayoga
Budhaditya Rajayoga: സൂര്യ-ബുധ സംഗമത്തിലൂടെ ബുധാദിത്യാ യോഗം; ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ ഇവരെ പിടിച്ചാൽ കിട്ടില്ല, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: അക്ഷയ തൃതീയയിൽ സ്വർണ വ്യാപാരം എങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ സ്വർണവില അറിയാം...
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: താഴേക്കിറങ്ങി സ്വർണ്ണനിരക്ക്; ഇന്നത്തെ വിലയറിയാം
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
5
Kerala Lottery Result
Kerala BT-50 Lottery Result Today: ഭാ​ഗ്യതാരയിലൂടെ ഭാ​ഗ്യം ആർക്ക്? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം...
ടോക്യോ: വടക്കന്‍ ജപ്പാനില്‍ ഭൂകമ്പം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 7.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂകമ്പം ആണ് ഉണ്ടായത്. തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജപ്പാനിൽ അതീവ ജാ​ഗ്രത തുടരുകയാണ്. 

പ്രാദേശിക സമയം വൈകുന്നേരം 4.53-ഓടെ (0753 GMT) ജപ്പാനിലെ വടക്കൻ ഇവാട്ടെ പ്രവിശ്യയുടെ തീരത്ത് പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് ശക്തമായ ഭൂചലനം അനുഭവപ്പെട്ടത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. നൂറുകണക്കിന് കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ടോക്കിയോ നഗരത്തിലെ വൻകിട കെട്ടിടങ്ങളെപ്പോലും പിടിച്ചുലയ്ക്കാൻ തക്ക ശക്തമായ പ്രകമ്പനമാണുണ്ടായത്. 

Also Read: US Iran War: യുദ്ധം മുറുകുന്നു; അമേരിക്കൻ പടക്കപ്പലുകൾക്ക് നേരെ ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം

ഇവേറ്റ് പ്രിഫെക്ചറിന്റെയും ഹോക്കൈഡോയുടെയും ചില ഭാഗങ്ങളില്‍ മൂന്ന് മീറ്റര്‍ വരെ ഉയരത്തില്‍ തിരമാലകള്‍ എത്താന്‍ സാധ്യതയുള്ളതിനാല്‍ ഇവിടങ്ങളിലുള്ളവരോട് മാറാൻ അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകി. കരകവിഞ്ഞൊഴുകാന്‍ സാധ്യതയുള്ള നദീതീരങ്ങളിലുള്ളവരോടും സുരക്ഷിത സ്ഥാനത്തേക്ക് മാറാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.  

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

JapanEarthquakeJapan EarthquakeTsunamiTsunami Alert

