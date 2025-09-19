English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Earthquake In Russia: റഷ്യയിൽ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 7.8 രേഖപ്പെടുത്തി, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

Russia Earthquake Latest News: റഷ്യൻ നഗരമായ കാംചാറ്റ്‌സ്‌കിയിൽ നിന്ന് 128 കിലോമീറ്റർ കിഴക്കായും 10 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലുമാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്

Written by - Ajitha Kumari | Last Updated : Sep 19, 2025, 10:06 AM IST
  • റഷ്യയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം
  • റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 7.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്
  • തുടര്‍ന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്

Earthquake In Russia: റഷ്യയിൽ ഭൂചലനം; റിക്ടർ സ്‌കെയിലിൽ 7.8 രേഖപ്പെടുത്തി, സുനാമി മുന്നറിയിപ്പുണ്ട്

മോസ്‌കോ: റഷ്യയില്‍ ശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 7.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്.  തുടര്‍ന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. 

Also Read: ഇന്ത്യക്ക് അമേരിക്ക ഏർപ്പെടുത്തിയ തീരുവ നവംബറിൽ പിൻവലിക്കും; ചർച്ചകൾ തുടരുന്നു

റഷ്യുടെ കിഴക്കന്‍ പ്രവിശ്യയായ കംചത്ക ഉപദ്വീപിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായതിന്നാൻ റിപ്പോർട്ട്. പ്രാദേശിക സമയം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്.  കംചത്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ പെട്രോപവ്‌ലോസ്‌ക്-കംചതസ്‌കിയില്‍ നിന്ന് 128 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെ 10 കിലോമീറ്റര്‍ ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. 

ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ആറുതവണ തുടര്‍ ചലനങ്ങളുമുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായി റിപ്പോര്‍ട്ടുകളില്ല. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടടി ഉയരത്തോളമുള്ള സുനാമി തിരകള്‍ രൂപപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.

Also Read: ദീപാവലിക്ക് മുൻപ് ഒരു കോടി കേന്ദ്ര ജീവനക്കാർക്കും പെൻഷൻകാർക്കും സന്തോഷവാർത്ത!

കംചതസ്‌ക സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തുടര്‍ച്ചയായി ഭൂചലനങ്ങള്‍ നടക്കുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ റിങ് ഓഫ് ഫയര്‍ എന്ന മേഖലയിലാണ്.  ഇവിടെ മുമ്പും വലിയ ഭൂചലനങ്ങള്‍ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില്‍ റിക്ടര്‍ സ്‌കെയിലില്‍ 8.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനേത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ സുനാമിയില്‍ തീരദേശ ഗ്രാമം കടലെടുത്തു.

About the Author

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 16 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളില്‍ എഴുതുന്നു. ...Read More

