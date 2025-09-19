മോസ്കോ: റഷ്യയില് ശക്തമായ ഭൂചലനം. റിക്ടര് സ്കെയിലില് 7.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത്. തുടര്ന്ന് സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.
റഷ്യുടെ കിഴക്കന് പ്രവിശ്യയായ കംചത്ക ഉപദ്വീപിലാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായതിന്നാൻ റിപ്പോർട്ട്. പ്രാദേശിക സമയം ഇന്ന് രാവിലെയാണ് ഭൂചലനമുണ്ടായത്. കംചത്കയുടെ തലസ്ഥാനമായ പെട്രോപവ്ലോസ്ക്-കംചതസ്കിയില് നിന്ന് 128 കിലോമീറ്റര് അകലെ 10 കിലോമീറ്റര് ആഴത്തിലാണ് ഭൂചലനത്തിന്റെ പ്രഭവ കേന്ദ്രം എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ഭൂചലനത്തിന് പിന്നാലെ ആറുതവണ തുടര് ചലനങ്ങളുമുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോര്ട്ട്. ഭൂചലനത്തിൽ നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടായതായി റിപ്പോര്ട്ടുകളില്ല. സുനാമി മുന്നറിയിപ്പ് പുറപ്പെടുവിച്ചതായി അധികൃതര് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. രണ്ടടി ഉയരത്തോളമുള്ള സുനാമി തിരകള് രൂപപ്പെട്ടേക്കാമെന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
കംചതസ്ക സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത് തുടര്ച്ചയായി ഭൂചലനങ്ങള് നടക്കുന്ന പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ റിങ് ഓഫ് ഫയര് എന്ന മേഖലയിലാണ്. ഇവിടെ മുമ്പും വലിയ ഭൂചലനങ്ങള് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയില് റിക്ടര് സ്കെയിലില് 8.8 രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിനേത്തുടര്ന്നുണ്ടായ സുനാമിയില് തീരദേശ ഗ്രാമം കടലെടുത്തു.
