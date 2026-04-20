ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുള്ള അലി ഖമനി കൊല്ലപ്പെട്ടിട്ട് 7 ആഴ്ചകൾ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ഇതുവരെ അദ്ദേഹത്തിൻറെ സംസ്കാരം നടത്തിയിട്ടില്ല. റിപ്പോർട്ടുകൾ അനുസരിച്ചു പൊതു ശവസംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്തുന്നതിന് ഈ സമയത്തുള്ള അപകട സാധ്യത മനസിലാക്കിയാണ് ചടങ്ങുകൾ നീട്ടിവച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ്.
യുദ്ധ ഭീതി നിലനിൽക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ബഹുജന ഒത്തുചേരലുകളിൽ സംഘർഷ സാധ്യത കണക്കിലെടുത്താണ് ഭരണകൂടം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ മാറ്റിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇറാൻ പാരമ്പര്യമനുസരിച്ചു ഭൗതികാവശിഷ്ടങ്ങൾ സംകരിച്ചിട്ടില്ല എന്നത് ഒരു അസാധാരണ കാര്യമാണ്.
എന്താണ് അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നത്?
പൊതു ശവസംസ്കാരം നടത്തുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപകടസാധ്യതകൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണ സാധ്യത, ബഹുജന സമ്മേളനങ്ങളിൽ അസ്വസ്ഥതകൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത എന്നിവ ഇറാനിയൻ അധികൃതർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്.
മഷ്ഹദിൽ ആയിരിക്കുമോ ശവസംസ്കാരം?
വടക്കുകിഴക്കൻ ഇറാനിലെ ഖമനയിയുടെ ജന്മനാടായ മഷ്ഹദിൽ സംസ്കാരം നടത്താനും ആലോചിക്കുന്നതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കഴിഞ്ഞ മാസം സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ നടത്താൻ ഭരണകൂടം ആലോചിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും യുഎസ് ഇസ്രായേൽ ആക്രമണങ്ങൾ ശക്തമായതോടെ ചടങ്ങിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇറാൻ ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഫെബ്രുവരി 28 നായിരുന്നു ഇസ്രായേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഖമനയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഖമനയിയെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് . ആക്രമണത്തിൽ ഖമനിയയുടെ ഭാര്യയും മകളും കൊച്ചുമകളും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
