/US Air Force B-52 Bomber Crashes: ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ബോംബർ വിമാനം തകർന്ന് 8 മരണം

കാലിഫോർണിയ: ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ സ്ട്രാറ്റജിക് ബോംബർ വിമാനം തകർന്നുവീണതായി റിപ്പോർട്ട്. അപകടത്തിൽ 8 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു എന്നാണ് വിവരം.
അമേരിക്കന് വ്യോമസേനയുടെ സബ് സോണിക് ശേഷിയുള്ള സ്ട്രാറ്റജിക് ബോംബറായ ഭി ബി52 ആണ് തകര്ന്നുവീണത്. കാലിഫോര്ണിയയിലെ എഡ്വേര്ഡ്സ് വ്യോമസേന താവളത്തില് നിന്നും പറന്നുയര്ന്നതിന് പിന്നാലെ തകര്ന്നു വീഴുകയായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. പതിവ് പരീക്ഷണ ദൗത്യത്തിനിടെയാണ് അപകടമുണ്ടായതെന്ന് കേണല് ജെയിംസ് ഹെയ്സ് അറിയിച്ചു.
അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരെല്ലാം അമേരിക്കന് പൗരന്മാരാണെന്നും സൈനികരും സര്ക്കാര് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കരാറുകാരും വിമാനത്തിലുണ്ടായിരുന്നതായും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപകട കാരണം വ്യക്തമല്ല. ബേസിന്റെ റഡാര് നവീകരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായിരുന്നു തകര്ന്ന വിമാനത്തിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള്. ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ വിമാനം തകര്ന്നുവീഴുകയും നിമിഷങ്ങള്ക്കുള്ളില് കത്തിയമരുകയും ചെയ്തുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
മരിച്ചവരുടെ പേരുള്പ്പടെയുള്ള വിവരങ്ങള് ഉടന് തന്നെ പുറത്തുവിടുമെന്നും അപകടത്തിന്റെ കാരണം കണ്ടെത്താന് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ജെയിംസ് ഹെയ്സ് അറിയിച്ചു. അപകടത്തെ തുടര്ന്ന് എയര്ബേസിന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള് താല്ക്കാലികമായി നിര്ത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആണവായുധങ്ങൾ വരെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള ബി52 ബോംബർ വിമാനങ്ങൾക്ക് 70,000 പൗണ്ട് അതായത് ഏകദേശം 31,750 കിലോഗ്രാം ഭാരം വരെ വഹിക്കാൻ സാധിക്കും. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ഏകദേശം 110 മില്യൺ ഡോളർ അതായത് ഏകദേശം 1,065 കോടി രൂപ വിലവരുന്ന അത്യാധുനിക യുദ്ധവിമാനങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് ഈ ബി52 ബോംബർ വിമാനം.
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