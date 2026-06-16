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US Air Force B-52 Bomber Crashes: ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ബോംബർ വിമാനം തകർന്ന് 8 മരണം

എട്ട് പേരുമായി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ബി-52 സ്ട്രാറ്റോഫോർട്രസ് വിമാനം എഡ്വേർഡ്സ് വ്യോമസേനാ താവളത്തിൽ നിന്ന് പറന്നുയർന്ന് അൽപ്പസമയത്തിനുള്ളിൽ തകർന്നുവീണതായി റിപ്പോർട്ട്.

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 16, 2026, 08:39 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 08:39 AM IST
US Air Force B-52 Bomber Crashes: ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ബോംബർ വിമാനം തകർന്ന് 8 മരണം
Image Credit: File photo

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ടേക്ക് ഓഫിന് തൊട്ടുപിന്നാലെ അമേരിക്കൻ സേനയുടെ ബോംബർ വിമാനം തകർന്ന് 8 മരണം
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