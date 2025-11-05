Saint or Sinner: 'വിശുദ്ധനോ അതോ പാപിയോ' കുരിശിൽ തറച്ച ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ കാണാൻ വൻ ജനക്കൂട്ടം

സ്വിറ്റ്സർലൻഡ്: ജയിൽ വേഷം ധരിച്ച്, ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട ഡോണൾഡ് ട്രംപിനെ കാണണോ? എങ്കിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസലിൽ പോയാൽ മതി. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ജയിൽ വേഷം ധരിച്ച് ക്രൂശിതനായി കിടക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ഹൈപ്പർ-റിയലിസ്റ്റിക് ശിൽപം സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ബാസൽ സെൻട്രൽ ട്രെയിൻ സ്റ്റേഷന് സമീപമുള്ള ബാസ്ലർ കുൻസ്റ്റ്മെയിലാണ് പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബ്രിട്ടീഷ് കലാകാരനായ മേസൺ സ്റ്റോമിന്റെ 'സേയ്ൻ്റ് ഓർ സിന്നർ' എന്ന് നാമവിശേഷണം ചെയ്തിരിക്കുന്ന സൃഷ്ടിയാണ് ഇത്.
കുറച്ച് മാസങ്ങളായി വിവാദത്തെ തുടർന്ന് അനിശ്ചിദത്തിലായിരുന്ന ഈ കലാസൃഷ്ടി, നവംബർ 1 മുതൽ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്ക് പ്രദർശിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സുഗിലെ ഗ്ലീസ് 4 ഗാലറി അറിയിച്ചത്. ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ജയിൽ വേഷം ധരിച്ച്, വധശിക്ഷ നടപ്പാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുരിശിൻ്റെ ആകൃതിയിലുള്ള കട്ടിലിൽ കെട്ടി ഇട്ടിരിക്കുന്ന ട്രംപിൻ്റെ ശിൽപം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിലും ഏറെ ശൃദ്ധേയമാണ്. പൊതു ദർശനത്തിന് വെക്കാനായിരുന്നു ആദ്യം കരുതിയിരുന്നത് എങ്കിലും, പിന്നീട് സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് കുൻസ്റ്റ്മെയിലിൽ പ്രദർശപ്പിക്കാൻ തയാറായത്.
