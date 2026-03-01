English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Abdul Rahim Mousavi Killed: സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി അബ്ദുൾ റഹിം മൊസാവി കൊല്ലപ്പെട്ടു; ഔദ്യോ​ഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു

US Israeli Attack: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ സ്ഥിരീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അറിയിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 02:20 PM IST
  • യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടു
  • ഇറാന്റെ 40ഓളം ഉന്നത ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ

ടെഹ്റാൻ: ഇറാൻ സായുധ സേനയുടെ ചീഫ് ഓഫ് സ്റ്റാഫ് അബ്ദുൾ റഹിം മൗസവി കൊല്ലപ്പെട്ടു. യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ ആക്രമണത്തിലാണ് ഇറാന്റെ സംയുക്ത സൈനിക മേധാവി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രയേലും യുഎസും ഇറാനിൽ ഉടനീളം നടത്തിയ ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഇറാൻ സ്റ്റേറ്റ് മീഡിയ സ്ഥിരീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കകമാണ് സംയുക്ത സൈനിക മേധാവിയും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി ഔദ്യോ​ഗികമായി അറിയിച്ചത്.

അതേസമയം, ഇറാൻ തിരിച്ചടി ശക്തമാക്കി. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ ഇറാൻ വ്യാപക ആക്രമണമാണ് നടത്തുന്നത്. ജാഗ്രത തുടരാൻ യുഎഇ പൌരന്മാർക്ക് നിർദേശം നൽകി. ദുബായിലും ഖത്തറിലും കനത്ത ആക്രമണമാണ് ഇറാൻ നടത്തുന്നത്.

ALSO READ: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ വ്യാപക ആക്രമണം, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം

യുഎഇ, ഖത്തർ, കുവൈത്ത്, ഒമാൻ എന്നിവിടങ്ങളിൽ സ്ഫോടനം. ഗൾഫ് മേഖലയിൽ പലയിടങ്ങളിലും സ്ഫോടനം തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, പാകിസ്ഥാനിലെ യുഎസ് കോൺസുലേറ്റ് ജനക്കൂട്ടം ആക്രമിച്ചു. യുഎസ് എംബസിക്ക് തീവച്ചു.

