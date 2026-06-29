/Air taxi service: അബുദാബിയിൽ എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾ വർഷാവസാനത്തോടെ; യാത്രകൾ ഇനി സുഗമം

ടാക്സി സേവനം ഉപയോഗിക്കാത്തവർ കുറവായിരിക്കും ഇനി അബുദാബിയിൽ ഉള്ളവർക്ക് ഉടൻ തന്നെ അവരുടെ യാത്രകൾ എയർ ടാക്സി വഴി ഉറപ്പാക്കാം. താമിന് (TAMM) സമാനമായ ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൂടെ തന്നെ പെട്ടന്ന് എയർ ടാക്സി സേവനം ബുക്ക് ചെയ്യാനും പണമടയ്ക്കാനും സാധിക്കും. ഈ വർഷം അവസാനമോടെയോ അല്ലെങ്കിൽ 2027 തുടക്കത്തോടെ എമിറേറ്റിൽ എയർ ടാക്സി സേവനങ്ങൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കും.
ബുധനാഴ്ച നടന്ന ഫോർബ്സ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് ബിൽഡിംഗ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ഉച്ചകോടിയിൽ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ (ഐടിസി) ആക്ടിംഗ് ഡയറക്ടർ ജനറൽ ഡോ. അബ്ദുള്ള ഹമദ് അൽ ഗഫെലിയാണ് പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ചത്. കര, കടൽ, വ്യോമ ഗതാഗതം എന്നിവ ബന്ധപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സമ്പൂർണ്ണ മൊബിലിറ്റി ആവാസവ്യവസ്ഥയുടെ പദ്ധതികളാണ് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചത്. ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വാണിജ്യ ഇലക്ട്രിക് എയർ ടാക്സി സേവനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യ നഗരമായി അബുദാബി മാറുമെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്.
യുഎസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള ആർച്ചർ ഏവിയേഷൻ തങ്ങളുടെ മിഡ്നൈറ്റ് ഇലക്ട്രിക് വെർട്ടിക്കൽ ടേക്ക്-ഓഫ് ആൻഡ് ലാൻഡിംഗ് (ഇവിടിഒഎൽ) വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസുകൾ അബുദാബി അധികൃതരുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളുടെ വികസനം നിലവിൽ പുരോഗമിക്കുകയാണ്.
മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ മൊബിലിറ്റി-ആസ്-എ-സർവീസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം എത്തിക്കാൻ ഐടിസി തയ്യാറെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. അബ്ദുള്ള ഹമദ് അൽ വെളിപ്പെടുത്തി. വിവിധ സേവനങ്ങൾ ഒരറ്റ കുടക്കീഴിൽ ഉപഭോക്താവിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതി. എതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണമെങ്കിൽ കൃത്യമായ ഡാറ്റ ഉപയോഗിച്ച് യാത്ര കൃത്യമായി സജീകരിക്കാൻ സഹായിക്കും. ഐടിസി ഇതിനകം തന്നെ ഒരു പുതിയ ഓട്ടോമേറ്റഡ് നിരക്ക് ശേഖരണ സംവിധാനം അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഗതാഗത രീതികളിലുടനീളം തടസ്സമില്ലാത്ത പേയ്മെന്റ് അനുഭവം ഉറപ്പാക്കാൻ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഡോ. അബ്ദുള്ള ഹമദ് അൽ പറഞ്ഞു.
പദ്ധതികളിൽ നിർമിത ബുദ്ധി (AI) സാങ്കേതികവിദ്യകൾ കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഐടിസി മേധാവി പറഞ്ഞു. ജനസംഖ്യാ വളർച്ചാ, ഭവന പദ്ധതികൾ, സാമ്പത്തിക തന്ത്രങ്ങൾ, ടാക്സി-ബസുകൾ, റോഡ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം സ്രോതസ്സുകളിൽ നിന്നുള്ള ഡാറ്റ നിലവിൽ അധികൃതർ വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിലൂടെ ഭാവിയുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അറിയാനും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ നിക്ഷേപങ്ങൾ എവിടെ ആവശ്യമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും AI സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. സംവിധാനത്തിൽ പാളിച്ചകൾ നേരിടാതെ യാത്രക്കാർക്ക് വ്യത്യസ്ത ഗതാഗത മാർഗ്ഗങ്ങൾക്കിടയിൽ തടസ്സമില്ലാതെ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുമെന്ന് ഉറപ്പാക്കുക എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളികളിൽ ഒന്ന് എന്ന് ഡോ. അബ്ദുള്ള ഹമദ് അൽ ഗഫെലി പറഞ്ഞു.
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