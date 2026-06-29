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Air taxi service: അബുദാബിയിൽ എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾ വർഷാവസാനത്തോടെ; യാത്രകൾ ഇനി സുഗമം

അബുദാബിയിൽ എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾ ആരംഭിക്കും വർഷാവസാനത്തോടെ പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമാകും. യാത്രകൾ സജീകരിക്കാൻ ഏകീകൃത ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റഫോമും ഉടൻ പ്രവർത്തനക്ഷമമാകും

Written ByKarthika V
Published: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST|Updated: Jun 29, 2026, 05:23 PM IST
Air taxi service: അബുദാബിയിൽ എയർ ടാക്സി സർവീസുകൾ വർഷാവസാനത്തോടെ; യാത്രകൾ ഇനി സുഗമം
Image Credit: Air Taxi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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