English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Abu Dhabi Car Accident: പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലം; അബുദാബിയിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

Abu Dhabi Car Accident: പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലം; അബുദാബിയിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് അബ്ദുൽ ലത്തീഫും കുടുംബവും സഞ്ചരിച്ച കാർ അപകടത്തിൽപെട്ടത്.

Written by - Karthika V | Last Updated : Jan 6, 2026, 06:46 AM IST
  • മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറായിരുന്നു അപകടത്തിൽപെട്ടത്.
  • അപകടത്തിൽ നേരത്തെ ഈ കുടുംബത്തിലെ 3 കുട്ടികളടക്കം നാലുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. ​

Read Also

  1. Saudi Road Accident: സൗദിയിൽ വാഹനാപകടം: മലയാളി കുടുംബത്തിലെ നാലുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം, അപകടം മക്ക സന്ദർശനം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങവേ

Trending Photos

Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
5
Gold price
Gold Price 1 Lakh Today: വീണ്ടും ഒരു ലക്ഷം കടന്ന് സ്വര്‍ണ്ണവില; ഇന്ന് കൂടിയത് എത്രയെന്ന് നോക്കാം
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് സ്വർണവിലയിൽ മാറ്റമില്ല
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
8
Mangal Gochar
Mangal Gochar: ചൊവ്വയുടെ പവർഫുൾ യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും കോടീശ്വരയോഗം, നിങ്ങളും ഉണ്ടോ?
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
5
Panchagrahi Yoga 2026
Panchagrahi Yoga 2026: പഞ്ചഗ്രഹിയോഗം; ഈ രാശിക്കാര്‍ക്ക് വര്‍ഷാരംഭം തന്നെ ശുക്രനുദിക്കും..!
Abu Dhabi Car Accident: പ്രാർത്ഥനകൾ വിഫലം; അബുദാബിയിലെ വാഹനാപകടത്തിൽ പരിക്കേറ്റ നാലാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു

അബുദാബി: അബുദാബിയിലെ കാറപകടത്തില്‍ ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന നാലാമത്തെ കുട്ടിയും മരിച്ചു. അസാം ബിൻ അബ്ദുല്ലത്തീഫ് (7) ആണ് മരിച്ചത്. മലയാളി കുടുംബം സഞ്ചരിച്ച കാറായിരുന്നു അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അപകടത്തിൽ നേരത്തെ ഈ കുടുംബത്തിലെ 3 കുട്ടികളടക്കം നാലുപേർ മരിച്ചിരുന്നു. ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്ന അസാം കൂടി മരിണത്തിന് കീഴടങ്ങിയതോടെ അപകടത്തിൽ മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം 5 ആയി. 

Add Zee News as a Preferred Source

അബുദാബിയിൽ നിന്ന് മടങ്ങുമ്പോഴാണ് ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിസാൻ പട്രോൾ കാർ അപകടത്തിൽപെടുന്നത്. ഇവരുടെ വീട്ടിൽ ജോലിക്ക് നിന്നിരുന്ന മലപ്പുറം സ്വദേശി ബുഷറയു മരിച്ചിരുന്നു. കോഴിക്കോട് സ്വദേശിയും ദുബൈയിൽ വ്യാപാരിയുമായ അബ്ദുൽ ലത്തീഫും കുടുംബവുമാണ് അപകടത്തിൽപെട്ടത്. അപകടത്തിൽ അബ്ദുൽ ലത്തീഫിന്റെ മക്കളായ അഷസ് (14), അമ്മാർ (12), അയാഷ് (5) എന്നിവർ നേരത്തെ മരിച്ചിരുന്നു. ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ അബ്ദുൽ ലത്തീഫും ഭാര്യയും അമ്മയും നിലവിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ചികിത്സയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ് ഇന്നലെ മരണത്തിന് കീഴടങ്ങിയത്. 

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

Abu Dhabi Road AccidentAbu Dhabi Car accidentഅബുദാബി വാഹനാപകടംഅബുദാബി കാർ അപകടം

Trending News