/Abu Dhabi: മാറ്റങ്ങളുമായി അബുദാബി; പ്രത്യേക ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു

ആദ്യമായി ട്രയൽ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡ്രൈവറില്ലാതെ ഓടുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും പ്രത്യേക ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ച് അബുദാബി. സ്മാർട്ട് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സാങ്കേതികവിദ്യകൾ (Smart mobility technologies) കൂടുതൽ വേഗത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് നടപടി. പുതിയ ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകളിൽ ഒരു പ്രത്യേക നീല ഡിസൈനായിരിക്കും. ഇവയിൽ വാണിജ്യ സർവീസുകൾ നടത്തുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കായി 'Auto Drive' എന്നും, പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും ട്രയൽ ചെയ്യുന്ന വാഹനങ്ങൾക്കും 'Test' എന്നും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.
ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാനും, റോഡ് സുരക്ഷ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് കമ്പനികൾ അംഗീകൃത സാങ്കേതിക, പ്രവർത്തന മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനും ഈ സംവിധാനം അധികാരികളെ സഹായിക്കും. അബുദാബി തങ്ങളുടെ സ്വയംനിയന്ത്രിത ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ (Autonomous Transport Ecosystem) വിപുലീകരിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പുതിയ നീക്കം. ജൂലൈ 10-ന് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് മുൻസിപ്പാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ടിന്റെ (DMT) കീഴിലുള്ള എമിറേറ്റിലെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് സെന്റർ ഒരു സെൻട്രൽ കൺട്രോൾ റൂം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. അബുദാബിയിൽ ഉടനീളം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വയം നിയന്ത്രിത ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾ (Autonomous Vehicle Operations) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനും നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനുമാണ് ഇത്.
إصدار أول لوحات ترخيص مخصصة للمركبات ذاتية القيادة بنوعيها التجريبي والتجاري، في خطوة تدعم منظومة التنقل الذكي والمستدام. pic.twitter.com/lwwEcopzJy— أبوظبي للتنقل | AD Mobility (@ad_mobility) July 13, 2026
കൺട്രോൾ റൂം ഇത്തരം വാഹനങ്ങളെ തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കും. വിവരങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്യാനും കൃത്യമായ തീരുമാനങ്ങൾ കൈക്കൊള്ളാനും അത്യാധുനിക സംവിധാനങ്ങൾ ഈ കൺട്രോൾ റൂമിലുണ്ട്. ഇത്തരം വാഹനങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിലൂടെ അവയുടെ റൂട്ടുകളും വേഗതയും പരിശോധിക്കാനും, അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം ഏകോപിപ്പിക്കാനും കൺട്രോൾ റൂം സഹായിക്കും. സ്വയം നിയന്ത്രിത ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങൾക്കായി ഒരു നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് രൂപീകരിക്കാനുള്ള അബുദാബിയുടെ ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ കൺട്രോൾ റൂം. ജൂൺ 27-ന് സ്വയം ഓടിക്കുന്നതും റിമോട്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ ചെറിയ കടൽ യാനങ്ങളെ (marine vessels) നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനുള്ള പുതിയ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ എമിറേറ്റ് പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ഇത്തരം യാനങ്ങളുടെ പരീക്ഷണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിന് നിർബന്ധിത പെർമിറ്റ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സമുദ്ര സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ജീവനും സ്വത്തിനും സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനും ഒപ്പം കടൽ സംരക്ഷിക്കാനുമാണ് ഈ നടപടി.
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