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Abu Dhabi: മാറ്റങ്ങളുമായി അബുദാബി; പ്രത്യേക ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു

ഗതാഗത രംഗത്ത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങളുമായി അബുദാബി. ഡ്രൈവറില്ലാ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഇനി 'നീല പ്ലേറ്റ്'.

Written ByKarthika V
Published: Jul 17, 2026, 07:00 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 07:00 PM IST
Abu Dhabi: മാറ്റങ്ങളുമായി അബുദാബി; പ്രത്യേക ലൈസൻസ് പ്ലേറ്റുകൾ അവതരിപ്പിച്ചു
Image Credit: Abu Dhabi | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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