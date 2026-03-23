  • Abu Dhabi Missile Attack: അബുദാബിയിൽ ഇറാന്റെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈലിന്റെ അവശിഷ്ടം വീണ് ഇന്ത്യക്കാരന് പരിക്ക്

Iran Missile Attack Abu Dhabi: ഇസ്രയേലിന് നേരെയും ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 23, 2026, 11:13 AM IST
  • അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ സൈന്യം
  • ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ വ്യാപകമായ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു

ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ഇറാന്റെ ഡ്രോൺ ആക്രമണങ്ങൾ വർധിച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. അബുദാബിയിലെ അൽ ഷവാംഖിൽ ഉണ്ടായ മിസൈൽ ആക്രമണത്തിൽ ഒരു ഇന്ത്യക്കാരന് പരുക്കേറ്റു. ആക്രമണങ്ങളെ ഫലപ്രദമായി പ്രതിരോധിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎഇയും സൗദിയും അറിയിച്ചു. ഇസ്രയേലിന് നേരെയും ​ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾക്ക് നേരെയും ഇറാൻ ആക്രമണം ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.

അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനത്തിന് കടുത്ത മറുപടിയുമായി ഇറാൻ രംഗത്തെത്തിയതോടെ പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുദ്ധഭീതി പാരമ്യത്തിൽ. ഇറാന്റെ ഊർജ നിലയങ്ങൾ തകർക്കുമെന്ന ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി തള്ളിയ ഇറാൻ സൈന്യം, ആക്രമണമുണ്ടായാൽ തന്ത്രപ്രധാനമായ ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് പൂർണ്ണമായും അടയ്ക്കുമെന്ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ALSO READ: യുഎസിന്റെ യുദ്ധവിമാനം തകർത്തെന്ന് ഇറാൻ, ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടു; പ്രതികരിക്കാതെ യുഎസ്

ശത്രുക്കൾ ഒഴികെ മറ്റെല്ലാവർക്കും ഹോർമുസിലൂടെയുള്ള പാത തുറന്നിരിക്കുമെന്നും എന്നാൽ തങ്ങളുടെ മണ്ണ് നശിപ്പിക്കാൻ വരുന്നവർക്കായി ഇത് തുറന്നുനൽകില്ലെന്നും ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയൻ വ്യക്തമാക്കി. അതിജീവനത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പോരാട്ടത്തിലായതിനാൽ അമേരിക്കയുടെ ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് ഇറാൻ സൈന്യം.

ഇതിനിടെ, ഹോർമുസ് കടലിടുക്കിലെ പ്രതിസന്ധി സംബന്ധിച്ച് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി കെയർ സ്റ്റാമറും ഫോണിലൂടെ ചർച്ച നടത്തി. യുദ്ധം ശക്തമാകുന്നതിനിടെ ഇസ്രായേലിന് നേരെ ഇറാൻ വ്യാപകമായ ഡ്രോൺ-മിസൈൽ ആക്രമണങ്ങൾ അഴിച്ചുവിട്ടു. നാനൂറോളം മിസൈലുകൾ തൊടുത്തുവിട്ടെങ്കിലും ഭൂരിഭാഗവും പ്രതിരോധിക്കാൻ സാധിച്ചുവെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ പ്രതിരോധ സേന (ഐഡിഎഫ്) അവകാശപ്പെടുന്നത്.

ALSO READ: ആണവ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് സമീപം ഇറാന്റെ മിസൈലുകൾ; ഇസ്രയേൽ പ്രതിരോധം പാളി! വൻ നാശനഷ്ടമെന്ന് റിപ്പോർട്ട്

ഇതിന് തിരിച്ചടിയായി തെക്കൻ ലെബനനിലെ ഖസ്മിയേ പാലം ഇസ്രായേൽ തകർക്കുകയും ടെഹ്‌റാനിലും ഇറാന്റെ റേഡിയോ സ്റ്റേഷനിലും സ്ഫോടനങ്ങൾ നടത്തുകയും ചെയ്തു. സംഘർഷം ആഗോള വിപണിയെയും ഗുരുതരമായി ബാധിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിൽ ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില കുതിച്ചുയരുകയാണ്.

യുദ്ധത്തിന് മുൻപ് 72 ഡോളർ നിലവാരത്തിലായിരുന്ന ബ്രെന്റ് ക്രൂഡ് വില ഇപ്പോൾ ബാരലിന് 113.44 ഡോളറിലേക്ക് വരെ ഉയർന്നു. വെസ്റ്റ് ടെക്സസ് ഇന്റർമീഡിയറ്റ് വിലയും 100 ഡോളർ പിന്നിട്ടു. ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടയ്ക്കുമെന്ന ഭീഷണി ആഗോള വ്യാപാര മേഖലയിൽ വലിയ ആശങ്കയാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

