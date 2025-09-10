English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Poland-Russia: വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തി പോളണ്ട്; യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ലോകം

പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച നിരവധി റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി പോളണ്ട്. ഉക്രെയ്‌നിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന പുതിയ ആശങ്ക വ്യാപിക്കുന്നു.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 10, 2025, 01:07 PM IST
  • പത്തിലധികം ആകാശ വസ്തുക്കളെ ട്രാക്ക് ചെയ്തതു
  • വിമാനത്താവളങ്ങളും വ്യോമാതിർത്തിയും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു
  • മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്ന് ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് അറിയിച്ചു

Poland-Russia: വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തി പോളണ്ട്; യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ലോകം

പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രെയ്‌നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനിടെ പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച നിരവധി റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി പോളണ്ട്. ഉക്രെയ്‌നിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന പുതിയ ആശങ്ക വ്യാപിക്കുന്നു . റഡാറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതെല്ലാം വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷമാണ് മിഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് പോളണ്ടിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റഡാറിൽ ഏകദേശം പത്തിലധികം ആകാശ വസ്തുക്കളെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്തത്. നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെയുമായി നിരന്തരം  ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും,  മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് അറിയിച്ചു.

പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളുടെ തിരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൊടുകയോ അടുത്തു ചെല്ലുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം സൈന്യം നൽകി. ചോപിൻ, റസെസോ, മോഡ്ലിൻ, ലുബ്ലിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളും അവയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു. 

