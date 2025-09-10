Poland-Russia: വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തി പോളണ്ട്; യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന ആശങ്കയിൽ ലോകം

പടിഞ്ഞാറൻ ഉക്രെയ്നിൽ റഷ്യ നടത്തിയ ആക്രമണത്തിനിടെ പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തിയിൽ പ്രവേശിച്ച നിരവധി റഷ്യൻ സായുധ ഡ്രോണുകൾ വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയതായി പോളണ്ട്. ഉക്രെയ്നിൻ്റെ അതിർത്തികൾക്കപ്പുറം യുദ്ധം വ്യാപിക്കുമെന്ന പുതിയ ആശങ്ക വ്യാപിക്കുന്നു . റഡാറുകളിൽ കണ്ടെത്തിയതെല്ലാം വെടിവച്ച് വീഴ്ത്തിയ ശേഷമാണ് മിഷൻ അവസാനിപ്പിച്ചതെന്ന് പോളണ്ടിൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചു. റഡാറിൽ ഏകദേശം പത്തിലധികം ആകാശ വസ്തുക്കളെയാണ് ട്രാക്ക് ചെയ്തത്. നാറ്റോ സെക്രട്ടറി ജനറൽ മാർക്ക് റുട്ടെയുമായി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നും, മന്ത്രിമാരുടെ അടിയന്തര യോഗം വിളിച്ചുചേർക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ഡൊണാൾഡ് ടസ്ക് അറിയിച്ചു.
⚡ Russian drone damages residential house in Poland
In the village of Wyryki (Lublin Voivodeship), drone debris fell on a residential house, damaging the roof and a car. No one was injured.
Local residents reported hearing an explosion and seeing Polish fighter jets in the… pic.twitter.com/tv38fRicl6
— NEXTA (@nexta_tv) September 10, 2025
പോളണ്ട് വ്യോമാതിർത്തി ലംഘിച്ച റഷ്യൻ ഡ്രോണുകളുടെ തിരച്ചിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും, അവശിഷ്ടങ്ങൾ തൊടുകയോ അടുത്തു ചെല്ലുകയോ ചെയ്യരുതെന്നും പൗരന്മാർക്ക് ജാഗ്രതാ നിർദേശം സൈന്യം നൽകി. ചോപിൻ, റസെസോ, മോഡ്ലിൻ, ലുബ്ലിൻ എന്നിവിടങ്ങളിലെ വിമാനത്താവളങ്ങളും അവയുടെ വ്യോമാതിർത്തിയും താൽക്കാലികമായി അടച്ചു.
