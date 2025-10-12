English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Afghan FM press conference: വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം, വീണ്ടും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

Afghan FM press conference: വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം, വീണ്ടും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

തൻ്റെ ആദ്യ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. വിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും, വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. 

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Oct 12, 2025, 05:06 PM IST
  • ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മുത്താക്കി, തൻ്റെ ആദ്യ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കി.
  • വിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും, വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു.

Afghan FM press conference: വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയ സംഭവം, വീണ്ടും പത്രസമ്മേളനം നടത്തി അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി

ഡൽഹി: അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആമിർ ഖാൻ മുത്താക്കി നടത്തിയ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ഒഴിവാക്കിയെന്ന വിവാദം, വീണ്ടും പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഇന്ത്യാ സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ മുത്താക്കി, തൻ്റെ ആദ്യ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ വിലക്കിയതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ വന്നിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ മാധ്യമ സംഘടനകളും, രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും, ജനങ്ങളും  പ്രതിഷേധിച്ചു. വിമർശനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ന് പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയും, വനിതാ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ ക്ഷണിക്കുകയും ചെയ്തു. 

Add Zee News as a Preferred Source

വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഇന്ത്യൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയത്തിന് പങ്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. എഡിറ്റേഴ്‌സ് ഗിൽഡ് ഓഫ് ഇന്ത്യയും, ഇന്ത്യൻ വനിതാ പ്രസ് കോർപ്‌സും പത്രസമ്മേളനത്തിനെതിരെ പ്രതികരിച്ചിരുന്നു. "വിയന്ന കൺവെൻഷനു കീഴിൽ നയതന്ത്ര സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് സംരക്ഷണം അവകാശപ്പെടാമെങ്കിലും, ഇന്ത്യയിൽ ലിംഗ വിവേചനത്തെ ന്യായീകരിക്കാൻ ആകില്ല," എന്നാണ് എഡിറ്റേഴ്‌സ് ഗിൽഡ് അവകാശപ്പെട്ടത്. പത്രസ്വാതന്ത്ര്യത്തിനും സ്ത്രീകളുടെ അവകാശങ്ങൾക്കും നേരെയുള്ള ഗുരുതരമായ അപമാനമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച്, ലിംഗാധിഷ്ഠിതമായ ഇത്തരം ഒഴിവാക്കലുകൾ ആവർത്തിക്കാതിരിക്കാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ഐഡബ്ല്യുപിസി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

Amir Khan MuttaqiAfghanistan Foreign Ministerexclusion of women journalists

