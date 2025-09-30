English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Afghanistan Blackout: ഇന്റര്‍നെറ്റ് അധാര്‍മികം; സേവനങ്ങള്‍ വിച്ഛേദിച്ച് താലിബാൻ

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Sep 30, 2025, 08:51 AM IST
  • തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തടസപ്പെട്ടു
  • സദാചാര നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം

Afghanistan Blackout: ഇന്റര്‍നെറ്റ് അധാര്‍മികം; സേവനങ്ങള്‍ വിച്ഛേദിച്ച് താലിബാൻ

കാബൂൾ: അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച് താലിബാൻ. സദാചാര നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാ​ഗമായാണ് താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തടസപ്പെട്ടു.

താലിബാൻ 2021 ഓ​ഗസ്റ്റിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോ​ഗിക്കുന്നത് അധാർമികമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് താലിബാൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത്.

താലിബാൻ നേതാവ് ഹിബത്തുള്ള അഖുന്ദ്സാദയാണ് അധാർമിക തടയാനായി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഷട്ട്ഡൗൺ തുടരുമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉ​ദ്യോ​ഗസ്ഥൻ എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.

ഇതോടെ ബാങ്കിങ്, കസ്റ്റംസ്, വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാ​ഗം സർവീസുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു. ടെലികോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ രാജ്യമായ അഫ്​ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് പലപ്പോഴും ടെലിഫോൺ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

AfghanistanTalibaninternet blackoutതാലിബാൻഅഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ

