കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വിച്ഛേദിച്ച് താലിബാൻ. സദാചാര നിയമങ്ങൾ കർശനമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് താലിബാൻ ഭരണകൂടത്തിന്റെ നീക്കം. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് തടസപ്പെട്ടു.
താലിബാൻ 2021 ഓഗസ്റ്റിൽ അധികാരം പിടിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുന്നത്. ഇന്റർനെറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അധാർമികമാണെന്ന് വിശദീകരിച്ചാണ് താലിബാൻ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിച്ചിരിക്കുന്നത്.
താലിബാൻ നേതാവ് ഹിബത്തുള്ള അഖുന്ദ്സാദയാണ് അധാർമിക തടയാനായി ഇന്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങൾ നിർത്തലാക്കണമെന്ന് ഉത്തരവ് ഇറക്കിയത്. തിങ്കളാഴ്ച മുതൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഫൈബർ ഒപ്റ്റിക് സേവനങ്ങൾ വിച്ഛേദിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി ഒരു അറിയിപ്പ് ഉണ്ടാകുന്നത് വരെ ഷട്ട്ഡൗൺ തുടരുമെന്നാണ് സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
ഇതോടെ ബാങ്കിങ്, കസ്റ്റംസ്, വിമാന സർവീസുകൾ തുടങ്ങി രാജ്യത്തെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസുകളെയും ഇത് ബാധിച്ചു. ടെലികോം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പരിമിതമായ രാജ്യമായ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഇന്റർനെറ്റ് വഴിയാണ് പലപ്പോഴും ടെലിഫോൺ സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കിയിരുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.