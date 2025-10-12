English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Afghan - Pakistan Border Clash: അഫ്ഗാൻ-പാക് അതിർത്തി സംഘർഷം; പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ താലിബാൻ ആക്രമണം, 12 പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Afghan - Pakistan Border Clash: അഫ്ഗാൻ-പാക് അതിർത്തി സംഘർഷം; പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ താലിബാൻ ആക്രമണം, 12 പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

12 പാക് സൈനികർ താലിബാന്റെ ആക്രമണത്തിൽ കൊലപ്പെട്ടതായാണ് വിവരം.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Oct 12, 2025, 07:41 AM IST
  • തങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചുവെന്ന് പാക് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
  • അതിർത്തിയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടായതായി പാക് സുരക്ഷ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

  1. Pakistan Launches Airstrikes: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വ്യോമാക്രമണം നടത്തി പാക്കിസ്ഥാൻ; ടിടിപി കേന്ദ്രങ്ങൾ ലക്ഷ്യമിട്ട് ആക്രമണം

Afghan - Pakistan Border Clash: അഫ്ഗാൻ-പാക് അതിർത്തി സംഘർഷം; പാക് സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ താലിബാൻ ആക്രമണം, 12 പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

അഫ്ഗാൻ - പാക് അതിർത്തിയിൽ ശക്തമായ ഏറ്റുമുട്ടൽ. പാകിസ്ഥാൻ സൈനിക പോസ്റ്റുകൾക്ക് നേരെ താലിബാൻ ആക്രമണം നടത്തി. ഏഴ് പ്രവിശ്യകളിലാണ് താലിബാന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായത്. താലിബാൻ ആക്രമണത്തിൽ 12 പാക് സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. തങ്ങളുടെ മണ്ണിൽ പാകിസ്ഥാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയെന്നാരോപിച്ചായിരുന്നു താലിബാന്റെ ആക്രമണം. രാത്രിയിൽ നടന്ന ഓപ്പറേഷനിൽ പാകിസ്ഥാന്റെ നിരവധി ഔട്ട്പോസ്റ്റുകൾ പിടിച്ചെടുത്തുവെന്നും താലിബാൻ അവകാശപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഡ്യൂറണ്ട് ലൈനിന് കുറുകെയുള്ള രണ്ട് പാക് ഔട്ട്‌പോസ്റ്റുകൾ നശിപ്പിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. 

അതേസമയം തങ്ങൾ തിരിച്ചടിച്ചുവെന്ന് പാക് വൃത്തങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു. അതിർത്തിയിലെ നിരവധി സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റുമുട്ടലുകളുണ്ടായതായി പാക് സുരക്ഷ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു. നിരവധി അതിർത്തി പോയിന്റുകളിൽ താലിബാൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണമുണ്ടായി. താലിബാനെ തങ്ങളുടെ പ്രദേശം ആക്രമിക്കാൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും ശക്തമായി പാക് സൈന്യം തിരിച്ചടിച്ചുവെന്നുമാണ് സുരക്ഷാ ഉദ്യോ​ഗസ്ഥർ വ്യക്തമാക്കിയത്. 

Also Read: Isreal-Palestine: 'വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ കാവൽ ആവശ്യമില്ല' വെടിനിർത്തൽ നിലവിൽ വന്നതോടെ ഹമാസ്

ഇക്കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച അഫ്ഗാൻ തലസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് സ്ഫോടനങ്ങളും തെക്കുകിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിൽ ഒരു സ്ഫോടനവും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് താലിബാന്റെ പാക് ഔട്ട്പോസ്റ്റുകളിലടക്കം ആക്രമണം നടത്തിയത്. 

About the Author

Karthika V

Karthika V is a Journalist with more than 7 years of experience in Digital Media. She started her career as Content Editor in ETV Bharat. Karthika is currently working as Sub Editor in Zee Malayalam News website. 

 

...Read More

