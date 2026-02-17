ദുബായി പ്രവാസികൾക്ക് സന്തോഷ വാർത്തയുമായി എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ്. ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള വിമാന സർവീസുകളാണ് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. മാർച്ച് 29 മുതലാണ് പുതിയ നോൺ-സ്റ്റോപ്പ് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് ആരംഭിക്കുക. എയർ ഇന്ത്യയുടെ പുനസംഘടനയുടെ ഭാഗമായി മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റൂട്ടുകളിലെ ഭൂരിഭാഗം സർവീസുകളും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസിന് കീഴിലേക്ക് മാറ്റുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
കൂടാതെ, യാത്രക്കാർക്ക് 500 രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്ന 'ഗോർമയർ' ചൂടുള്ള ഭക്ഷണങ്ങൾ വിമാനത്തിനുള്ളിൽ ഓർഡർ ചെയ്യാം. നിലവിൽ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് അബുദാബി, ബഹ്റൈൻ, ദമാം, ദോഹ, ജിദ്ദ, കുവൈത്ത് സിറ്റി, മസ്കറ്റ്, ഷാർജ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് സർവീസ് നടത്തുന്നുണ്ട്. ഇതിന് പുറകെയാണ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ദുബായിലേക്ക് നേരിട്ടുള്ള സർവ്വീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്.
അതേസമയം, ഈ മാസമാദ്യം ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ വിമാനങ്ങൾക്ക് 20 ശതമാനം വരെ ഇളവ് നൽകുന്ന പ്രത്യേക ഓഫർ എയർ ഇന്ത്യ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിലൂടെ അഞ്ച് ദശലക്ഷം സീറ്റുകളാണ് കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ ലഭ്യമാക്കിയത്. ഫെബ്രുവരി 11 മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായിട്ടായിരുന്നു ഈ ഓഫർ ലഭ്യമാക്കിയത്.
