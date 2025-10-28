കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാൻ ഒരുങ്ങി ആമസോൺ. 30,000 കോർപ്പറേറ്റ് ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറയ്ക്കാനാണ് ആലോചന. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇ-മെയിലുകൾ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ചൊവ്വാഴ്ച മുതൽ ലഭിക്കും. ആകെ 1.55 ദശലക്ഷമാണ് ആമസോണിലെ ജീവനക്കാരുടെ എണ്ണം.
ഇതിന്റെ ചെറിയൊരു ശതമാനമാണ് 30,000 എങ്കിലും ആകെയുള്ള കോർപ്പറേറ്റ് തൊഴിലാളികളുടെ 10 ശതമാനം ജീവനക്കാരെയാണ് പിരിച്ചുവിടൽ ബാധിക്കുക. കോവിഡ് സമയത്ത് ഉണ്ടായ പ്രത്യേക ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച് നടത്തിയ അധിക നിയമനങ്ങൾ കുറയ്ക്കാനും ചിലവ് ചുരുക്കാനുമാണ് പുതിയ തീരുമാനം.
2022 അവസാനം ഏകദേശം 27,000 തസ്തികകൾ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം ആമസോണിൽ നടക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ കൂട്ടപ്പിരിച്ചുവിടൽ ആയിരിക്കും ഇത്. ആമസോൺ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തോളമായി ഡിവൈസസ്, കമ്യൂണിക്കേഷൻസ്, പോഡ്കാസ്റ്റിങ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ഡിവിഷനുകളിൽ ചെറിയ തോതിൽ ജോലികൾ വെട്ടിക്കുറച്ചുവരികയായിരുന്നു. മാനേജർമാരുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് സിഇഒ ആൻഡി ജാസി ആണ്.
