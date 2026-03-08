Ali Larijani against Trump: ഇറാൻ വെനസ്വേലയല്ല! സമാധാന സമീപനം നശിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; യുഎസ് സൈനികർ ഇറാന്റെ പിടിയിലെന്ന് അലി ലറിജാനി

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യയിലെ സംഘർഷത്തിൽ അമേരിക്കയെ കുറ്റപ്പെടുത്തി ഇറാൻ. അമേരിക്ക സമാധാന സമീപനം നശിപ്പിച്ചുവെന്നാണ് ഇറാൻ ആരോപിച്ചത്. ഇറാന്റെ സൗഹൃദ സന്ദേശത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് 'കൊന്നു' എന്നായിരുന്നു ഇതിനെ ഇറാന് വിദേശകാര്യ മന്ത്രി അബ്ബാസ് അറാഗ്ചി വിശേഷിപ്പിച്ചത്. രാജ്യത്തെ ആക്രമിക്കുന്നതിനായി അയൽ രാജ്യങ്ങളെ ഉപയോഗിക്കരുത് എന്നായിരുന്നു ഇറാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ട്രംപ് ഇത് ലംഘിച്ചുവെന്ന് ഇറാൻ ആരോപിക്കുന്നു.
അയൽരാജ്യങ്ങളോട് മാപ്പ് അപേക്ഷിക്കുകയും ഇങ്ങോട് ആക്രമിക്കാതെ ഇനി തിരിച്ച് ആക്രമിക്കില്ല എന്നും കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞിരുന്നു. സംഘർഷം അവസാനിപ്പിക്കാനുള്ള സന്ദേശമായിരുന്നു ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് നൽകിയത്. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങൾ യുഎസിനെ തടയണമെന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചടി തുടരുമെന്നുമായിരുന്നു ഇറാൻ അറിയിച്ചത്. അമേരിക്കയ്ക്ക് തഹ്ഹളുടെ മണ്ണ് വിട്ടുനൽകരുതെന്നും ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.
അതേസമയം അമേരിക്കൻ സൈനികർ ഇറാന്റെ പിടിയിലായതായി ഇറാന്റെ സുപ്രീം നാഷനല് സെക്യൂരിറ്റി കൗണ്സില് സെക്രട്ടറി അലി ലറിജാനി അവകാശപ്പെട്ടു. എത്ര അമേരിക്കൻ സൈനികർ മരിച്ചുവെന്ന യഥാർത്ഥ കണക്ക് യുഎസ് പറയുന്നില്ലെന്നും അലി ലറിജാനി ആരോപിച്ചു. ഇറാനിലെ ഔദ്യോഗിക ടെലിവിഷനിലൂടെയാണ് അലി ലറിജാനി രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് ആരോപണമുന്നയിച്ചത്.
ഇസ്ലാമിക് റിപബ്ലിക് ട്രംപിനെ വെറുതെ വിടില്ല. വെനസ്വേലയോട് കാണിച്ച തന്ത്രങ്ങൾ ഇറാനോട് കാട്ടാമെന്നത് ട്രംപിന്റെ വെറും കണക്കുകൂട്ടൽ മാത്രമാണെന്നും അലി ലറിജാനി വിമർശിച്ചു. ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് അയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയെയും ആയിരത്തിലധികം സാധാരണക്കാരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയതിന് ട്രംപിനെ വെറുതെവിടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
