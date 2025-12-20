Operation Hawkeye: 'ഓപ്പറേഷൻ ഹോക്കൈ'യുമായി അമേരിക്ക; സിറിയയിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങളിൽ ആക്രമണം

ഡമാസ്കസ്: സിറിയയിൽ ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിന്റെ ശക്തികേന്ദ്രങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയുടെ ആക്രമണം. സിറിയയിലെ പാൽമിറയിലുണ്ടായ ആക്രമണത്തിൽ അമേരിക്കൻ സൈനികർ കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് മറുപടിയായാണ് ആക്രമണം എന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. ഐഎസിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ആയുധ കേന്ദ്രങ്ങളും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്. ഓപ്പറേഷൻ ഹോക്കൈ എന്ന പേരിലാണ് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയത്.
സിറിയൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയവും അമേരിക്കയ്ക്ക് പിന്തുണ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഐഎസ്ഐഎസ്സിനെതിരെ പോരാടുന്നതിനുള്ള പ്രതിബദ്ധത ആവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് പിന്തുണ. സിറിയയുടെ മധ്യ ഭാഗത്തായുള്ള ലക്ഷ്യ സ്ഥാനങ്ങളിൽ യുദ്ധ വിമാനം, ഹെലികോപ്ടർ, പീരങ്ക അടക്കമുള്ളവ ഉപയോഗിച്ച് അമേരിക്ക ആക്രമണം നടത്തിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. അതേസമയം ഏതൊക്കെ ലക്ഷ്യ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ആക്രമിക്കപ്പെട്ടത്, എത്ര പേർ, കൊല്ലപ്പെട്ടു, എത്ര പേർക്ക് പരിക്കേറ്റു തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമല്ല.
ഡിസംബർ 13നാണ് സിറിയയിലെ പാൽമിറയിൽ ഐഎസ് ആക്രമണത്തിൽ രണ്ട് സൈനികരും അമേരിക്കൻ സ്വദേശിയായ ഭാഷാ പരിഭാഷകനും കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ തിരിച്ചടിയുണ്ടാവുമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് അന്ന് തന്നെ അറിയിച്ചിരുന്നു. അമേരിക്കക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാൽ ശേഷിക്കുന്ന ജീവിതം വേട്ടയാടപ്പെടുമെന്നാണ് അമേരിക്കൻ പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി പീറ്റ് ഹെഗ്സെത്ത് പ്രതികരിച്ചത്.
