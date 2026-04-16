US: റഷ്യയിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി: ഇന്ത്യയ്ക്കുള്ള ഇളവ് പുതുക്കില്ലെന്ന് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൺ: റഷ്യൻ എണ്ണ വാങ്ങാൻ ഇന്ത്യൻ റിഫൈനറികൾക്ക് താൽക്കാലികമായി അനുവദിച്ചിരുന്ന ഇളവ് പുതുക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി അമേരിക്ക. അമേരിക്കൻ ട്രഷറി സെക്രട്ടറി സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് ആണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്. ഇറാനിൽ നിന്നും റഷ്യയിൽ നിന്നും ക്രൂഡ് ഓയിൽ വാങ്ങാൻ അനുവദിച്ച ഇളവുകളാണ് ഇനി പുതുക്കില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്. യുഎസിൽ നിന്നുള്ള എണ്ണ ഇറക്കുമതി ഇന്ത്യ കൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും സ്കോട്ട് പറഞ്ഞു.
ഇറാൻ-യുഎസ്-ഇസ്രയേൽ യുദ്ധത്തിന് പിന്നാലെ ആഗോള വിപണിയിൽ എണ്ണവില കൂടുന്നത് തടയുന്നതിനായാണ് നേരത്തെ 30 ദിവസത്തെ താൽക്കാലിക ഇളവ് നൽകിയിരുന്നത്. ഏപ്രിൽ 19ന് ഈ ഇളവ് അവസാനിക്കും.
നിലവിൽ കടലിലെത്തിയിട്ടുള്ള എണ്ണയുടെ ഇടപാടുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഈ ഇളവ് ബാധകമായിട്ടുള്ളത്. റഷ്യക്ക് ഇതുവഴി വലിയ സാമ്പത്തിക ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും ആഗോള ഊർജ്ജ വിപണിയെ ഇറാൻ ബന്ദിയാക്കാൻ ശ്രമിച്ചതിനാലുമാണ് സമ്മർദ്ദം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി ഇത്തരത്തിലൊരു ഇളവ് നൽകിയതെന്ന് സ്കോട്ട് ബെസെന്റ് വ്യക്താമാക്കി.
