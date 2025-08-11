Al Jazeera Journalist Killed In Gaza: ഗാസയിൽ അൽ ജസീറയിലെ അനസ് അൽ ഷെരീഫ് അടക്കം അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ജെറുസലേം: ഗാസ സിറ്റിയിലുണ്ടായ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിൽ അൽ ജസീറയിലെ അനസ് അൽ ഷെരീഫ് അടക്കം അഞ്ച് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടത് അൽജസീറ ചാനലിലെ ജീവനക്കാരാണ്.
അൽ ഷിഫ ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിൽ വെച്ചാണ് ഇവർ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടതെന്നാണ് വിവരം. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ റിപ്പോർട്ടർമാരായ അനസ് അൽ ഷെരീഫ്, മുഹമ്മദ് ക്വറീഹ്, കാമറമാൻമാരായ ഇബ്രാഹിം സഹർ, മുഹമ്മദ് നൗഫൽ, മൊയേമൻ അലിവ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്.
ആശുപത്രിക്ക് മുന്നിലായി തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള താൽക്കാലിക ഷെഡുകൾക്ക് നേരെയുണ്ടായ ആക്രമണത്തിലാണ് മാധ്യമപ്രവർത്തകർ കൊല്ലപ്പെട്ടതെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇവരെ കൂടാതെ രണ്ട് ഗാസ നിവാസികളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
അൽ ഷെരീഫ് കൊല്ലപ്പെട്ട കാര്യം ഇസ്രായേലും സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനസ് അൽ ഷരീഫ് ഹമാസിന്റെ സായുധ സംഘത്തിലെ നേതാവാണെന്നും ഇസ്രയേലിനെ ആക്രമിക്കുന്നതില് പങ്കുവഹിച്ചെന്നും ഇസ്രയേൽ സൈന്യം ആരോപിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ ഗാസയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്റെ നടുക്കുന്ന വിവരങ്ങൾ ലോകത്തിനു മുന്നിലെത്തിച്ച പ്രമുഖ മാധ്യമപ്രവർത്തകനാണ് അൽ ഷെരീഫ് എന്നും ഇക്കാരണത്താലാണ് അയാളെ കൊന്നതെന്നും അൽ ജസീറയും മാധ്യമ അവകാശ സഘടനകളും പറയുന്നത്. മാത്രമല്ല കൊല്ലപ്പെടുന്നതിന് മിനിട്ടുകൾക്ക് മുൻപ് അദ്ദേഹം ഗാസ സിറ്റിയിലെ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണത്തിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും പങ്കുവച്ചിരുന്നതായും അവർ പറയുന്നു.
ഇതിനിടയിൽ ഗാസ സിറ്റി പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള തീരുമാനത്തില് നിന്നും പിന്മാറണമെന്ന ആവശ്യം തള്ളി ഇസ്രയേല് പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹു രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. ഇസ്രയേലിന്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് മറ്റ് മാര്ഗങ്ങളില്ലെന്നും നെതന്യാഹു പറഞ്ഞു. ഇസ്രയേല് സര്ക്കാരിന്റെ തീരുമാനം യുഎന് രക്ഷാസമിതി ചര്ച്ച ചെയ്യുന്നതിന് തൊട്ടുമുന്പായിരുന്നു നെതന്യാഹു നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയത്.
