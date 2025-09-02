അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വീണ്ടും ഭൂചലനം. റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 5.5 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തി. ജലാലാബാദിന് 34 കി.മീ അകലെയാണ് ഭൂകമ്പത്തിന്റെ പ്രഭവകേന്ദ്രം. ഇതേ മേഖലയിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസമുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തിൽ 1400ൽ അധികം പേർ മരിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. 3000ൽ അധികം പേർക്ക് പരിക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു.
റിക്ടർ സ്കെയിലിൽ 6.0 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം രേഖപ്പെടുത്തിയത്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന. നിരവധി വീടുകൾ ഭൂകമ്പത്തിൽ തകർന്നു. അഫ്ഗാനെ ബാധിച്ച ദുരന്തത്തെ നേരിടാൻ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം സഹായിക്കണമെന്ന് താലിബാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. 2022 - 2023 വർഷങ്ങളിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലുണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ രണ്ടായിരത്തോളം പേർ മരിച്ചിരുന്നു.
പരിക്കേറ്റവരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. പാകിസ്ഥാൻ അതിർത്തിക്കടുത്തുള്ള കിഴക്കൻ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. ഞായറാഴ്ച രാത്രിയാണ് ഭൂകമ്പം ഉണ്ടായത്. തുടർച്ചയായി മൂന്ന് തവണ തുടർചലനങ്ങളുണ്ടായി. ഞായറാഴ്ച രാത്രി 11:47 ന് 8 കിലോമീറ്റർ ആഴത്തിലാണ് ഭൂകമ്പമുണ്ടായത്. നൻഗർഹാർ പ്രവിശ്യയിലെ ജലാലാബാദിൽ നിന്ന് 27 കിലോമീറ്റർ കിഴക്ക്-വടക്കുകിഴക്കായി പ്രഭവകേന്ദ്രം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതായും യുഎസ് ജിയോളജിക്കൽ സർവേ അറിയിച്ചു.
