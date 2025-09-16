English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Arab-Islamic emergency summit: ഇസ്രയേൽ-ദോഹ അക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ

അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഉച്ചകോടി ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തെ അപലപിക്കാനാണ് ഉച്ചകോടി ചേർന്നത്.

Written by - Zee Malayalam News Desk | Last Updated : Sep 16, 2025, 02:00 PM IST
  • അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഉച്ചകോടി ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു
  • ഇസ്രയേലിനു മേൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണം
  • ലസ്തീൻ ജനതയോട് ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ല

Read Also

  1. Qatar: ഖത്തറിലേക്ക് വരുന്ന പ്രവാസികള്‍ക്ക് ക്വാറന്റീന്‍ നിബന്ധനകളില്‍ മാറ്റം

Trending Photos

Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
14
Todays Horoscope
Todays Horoscope: മേട രാശിക്കാരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നിറവേറും, തുലാം രാശിക്കാർ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം ചെയ്യുക, അറിയാം ഇന്നത്തെ രാശിഫലം!
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
5
Washing Clothes
Washing Tips: വസ്ത്രങ്ങൾ അലക്കുമ്പോൾ ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ, അബദ്ധം പറ്റല്ലേ..!
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
6
Astrology
Amrit Sidhi Yog: അമൃതസിദ്ധിയോ​ഗത്താൽ ഇവർക്ക് ​ഗുണഫലങ്ങൾ ഉറപ്പ്; നിങ്ങളുമുണ്ടോ?
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
7
Gold price today
Gold Rate Kerala Today: റെക്കോർഡ് വിലയിൽ കുതിച്ച് സ്വ‍ർണം; 82,000 കടന്നു, ഒരു പവൻ സ്വർണാഭരണത്തിന് ഇത്ര!
Arab-Islamic emergency summit: ഇസ്രയേൽ-ദോഹ അക്രമണം; ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ച് അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങൾ

ദോഹയിൽ നടന്ന അറബ്-മുസ്ലീം രാജ്യങ്ങളുടെ അടിയന്തര ഉച്ചകോടി ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ഖത്തർ തലസ്ഥാനമായ ദോഹയിൽ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ ബോംബാക്രമണത്തെ അപലപിക്കാനാണ് ഉച്ചകോടി ചേർന്നത്. അറബ് ലീഗും, ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഇസ്ലാമിക് കോ-ഓപ്പറേഷനും (ഒഐസി) തമ്മിലുള്ള സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിൽ 60 ൽ പരം രാജ്യങ്ങൾ പങ്കെടുത്തു.
ഗാസയിലെ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാൻ ഇസ്രയേലിന് താൽപ്പര്യമില്ലെന്നും, അവർ ചർച്ചകൾ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗത്തിൽ ഖത്തർ അമീർ ഷെയ്ക്ക് തമീം ബിൻ ഹമദ് അൽ താനി പറഞ്ഞു. അറബ് മേഖല ഇസ്രയേലിൻ്റെ സ്വാധീനത്തിലാക്കുകയാണ് നെതന്യാഹുവിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്ന് അദ്ധേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

ALSO READ: തെക്കൻ ലെബനൻ ആക്രമിച്ച് ഇസ്രയേൽ; വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടും അതിർത്തിയിൽ തുടരുന്ന സംഘർഷം
ഇസ്രയേൽ പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു,കൂട്ടക്കൊലകൾ തുടരാനും മേഖലയെ കൂടുതൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നയിക്കാനും ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന് തുർക്കി പ്രസിഡൻ്റ റജബ് ത്വയ്യിബ് എർദോഗൻ ആരോപിച്ചു.  ഇസ്രയേലിനു മേൽ സാമ്പത്തിക സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും, പലസ്തീൻ ജനതയോട് ഇസ്രയേൽ ചെയ്യുന്ന ക്രൂരത അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും അദ്ധേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഖത്തറിനു നേരെ ഇസ്രയേൽ നടത്തിയ അക്രമണം അന്താരാഷ്ട്ര നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണെന്നും, മറ്റു രാജ്യങ്ങളുടെ നിയമത്തെയും പരമാധികാരത്തെയും ബഹുമാനിച്ചുകൊണ്ടാകണം ഇസ്രയേലിൻ്റെ സുരക്ഷയും പരമാധികാരവും നേടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്ന് ഈജിപ്ഷ്യൻ പ്രസിഡൻ്റ് അബ്ദുൽ ഫത്താഹ് എൽസിസി പറഞ്ഞു.
ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കെടുത്ത ഈജിപ്ത്, ഇറാൻ, ഇറാഖ്, ജോർദാൻ, മലേഷ്യ, ഇന്തോനേഷ്യ, പാക്കിസ്ഥാൻ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ അക്രമണത്തെ പ്രതികൂലിച്ച് ഖത്തറിന് ഐക്യദാർഢ്യം പ്രഖ്യാപിച്ചു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

 

QatarArab Islamic SummitIsrael AttackIsrael Gaza war

Trending News