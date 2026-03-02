English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Aramco Oil Refinery: സൗദി അറേബ്യയിലെ അരാംകോ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം; റാസ് തനുര റിഫൈനറി അടച്ചു

Aramco Oil Refinery Attack Video: അരാംകോയുടെ സൗദിയിലെ പ്രധാന എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയാണ് റാസ് തനുര റിഫൈനറി.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 2, 2026, 03:31 PM IST
  • പശ്ചിമേഷ്യയിൽ സംഘർഷം രൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്
  • ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില നാല് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിലയിലാണ്

റിയാദ്: സൗദിയിലെ എണ്ണശുദ്ധീകരണശാലയ്ക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. സൗദി അരാംകോയുടെ റാസ് തനുര റിഫൈനറിക്ക് നേരെ ഡ്രോൺ ആക്രമണം നടന്നതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ പുറത്തുവരുന്നത്.

ഇത് സംബന്ധിച്ച ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇതിന്റെ ആധികാരികത ഉറപ്പാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. ആക്രമണത്തെ തുടർന്ന് അരാംകോയുടെ റാസ് തനുര റിഫൈനറി താത്കാലികമായി അടച്ചുപൂട്ടിയതായാണ് വിവരം.

അതേസമയം, പശ്ചിമേഷ്യയിൽ രൂക്ഷമായ സംഘർഷം തുടരുകയാണ്. നാല് വർഷത്തെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന നിരക്കിലാണ് ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില. ഇറാൻ ഔദ്യോ​ഗികമായി ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് അടച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ കണക്കിലെടുത്ത് നിരവധി കപ്പലുകൾ ഇതുവഴിയുള്ള ചരക്കുനീക്കം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ്.

