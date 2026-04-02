ഫ്ലോറിഡ: 54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യന്റെ യാത്ര. നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് രണ്ടാം ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്തി. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4.06നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിൽ നിന്നും നാല് പേരെയും വഹിച്ചുകൊണ്ട് എസ്എൽഎസ് റോക്കറ്റ് കുതിച്ചുയർന്നു. എസ്എൽഎസ് ഒറയോൺ എന്ന യാത്രാപേടകത്തിലാണ് മനുഷ്യന്റെ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള യാത്ര.
മിഷൻ കമാൻഡറായ നാസയുടെ റെയ്ഡ് വൈസ്മാൻ, മിഷൻ പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ നാസയുടെ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ ജെറെമി ഹാൻസൻ എന്നിവരാണ് പേടകത്തിലുള്ളത്. ഒരു സ്ത്രീയും ഒരു കറുത്ത വർഗ്ഗക്കാരനും ഭാഗമാകുന്ന ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ മനുഷ്യ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമാണ് ആർട്ടെമിസ് 2. ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച് ആണ് ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യ സ്ത്രീ. ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമാകുന്ന ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരൻ വിക്ടർ ഗ്ലോവർ ആണ്. ജെറെമി ഹാൻസൺ ആദ്യ അമേരിക്കൻ ഇതര സഞ്ചാരിയും. റൈസ് എന്ന ചെറിയ പാവയും ഇവർക്ക് കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്. നേരത്തെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത 56 ലക്ഷം മനുഷ്യരുടെ പേരടങ്ങിയ മെമ്മറി കാർഡ് ഈ പാവയ്ക്കകത്തുണ്ട്.
പത്ത് ദിവസത്തിൽ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി തിരികെ വരിക എന്നതാണ് ആർട്ടെമിസിന്റെ ലക്ഷ്യം. ഒരു ബഹിരാകാശ യാനവും മനുഷ്യരെയും വഹിച്ച് ചെന്നിട്ടില്ലാത്ത അത്രയും ദൂരത്തിൽ ദൗത്യത്തിന്റെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ ഒറയോണെത്തുമെന്നാണ് വിവരം. കെന്നഡി സ്പേസ് സെന്ററിലെ പ്രത്യേക ക്വാറൻ്റീൻ സംവിധാനത്തിലായിരുന്ന നാല് പേരുടെയും ഉറക്കം, ഭക്ഷണം, ജലപാനം തുടങ്ങിയെല്ലാം കർശന നിയന്ത്രണത്തിലായിരുന്നു.
1972ലാണ് അപ്പോളോ 17 ദൗത്യം നടന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് മനുഷ്യനെ വഹിച്ചുകൊണ്ട് പോയ ആദ്യ ദൗത്യമായിരുന്നു അത്. അതിന് ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടൊരു പേടകം യാത്ര തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോളോ 17 സംഘം ചന്ദ്രോപരിതലത്തില് കാൽ കുത്തി. എന്നാൽ 10 ദിവസം കൊണ്ട് ചന്ദ്രനെ വലംവച്ച് തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് എത്തുക എന്നതാണ് ഒറെയോൺ പേടകത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
2022ന്റെ അവസാനം നടത്തിയ ആർട്ടെമിസ് 1 ദൗത്യം വിജയകരമായിരുന്നു. ഇത് ആളില്ലാ ചാന്ദ്ര ദൗത്യമായിരുന്നു. യാത്രികരില്ലാതെ അന്ന് ഒറയോൺ പേടകം ചന്ദ്രനെ വിജയകരമായി വലംവെച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെവന്നു. ചൈനയ്ക്ക് മുൻപേ ചന്ദ്രനിൽ വീണ്ടും മനുഷ്യനെ ഇറക്കുകയെന്നതാണ് അമേരിക്കയുടെ പ്രഖ്യാപിത ലക്ഷ്യം. പുതിയ പദ്ധതി പ്രകാരം ആർട്ടെമിസ് നാലാം ദൗത്യത്തിലായിരിക്കും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ചന്ദ്രനിൽ കാൽകുത്തുക. ഇപ്പോൾ വിക്ഷേപിച്ച ആർട്ടെമിസ് രണ്ടിന്റെ വിജയത്തെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത് നടക്കുക. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആർട്ടെമിസ് 2 സമ്പൂർണ്ണമായി വിജയിച്ച് ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി വരുന്നത് കാത്തിരിക്കുകയാണ് ലോകം.
