Asia Airfare Hike: ആകാശയാത്രയ്ക്ക് ചെലവേറും; ടിക്കറ്റ് നിരക്കിന് പുറമെ ഇനി ഫ്യൂവൽ സർചാർജും! പശ്ചിമേഷ്യൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ വലഞ്ഞ് യാത്രക്കാർ

ദുബായ്: ആഗോള വിപണിയിലെ എണ്ണവിലയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ കുതിച്ചുചാട്ടം നേരിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ഏഷ്യയിലെ പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികൾ നിരക്ക് കൂട്ടുന്നു. ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകൾക്കൊപ്പം പുതിയ ഫ്യൂവൽ സർചാർജുകൾ കൂടി ചേർക്കുന്നതോടെയാണ് നിരക്കുകൾ വർധിക്കുന്നത്. പശ്ചിമേഷ്യയിലെ നിലവിലുള്ള സംഘർഷങ്ങളെ തുടർന്ന് വിമാന ഇന്ധനത്തിന്റെ (Jet Fuel) വില വർധിപ്പിച്ചതും വിമാന റൂട്ടുകളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയതുമാണ് ഈ നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ.
വർധിച്ചുവരുന്ന പ്രവർത്തനച്ചെലവ് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഫ്യൂവൽ സർചാർജുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടത് അനിവാര്യമായിരിക്കുകയാണെന്നാണ് വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വിശദീകരണം. ദീർഘദൂര യാത്രകളിലും പ്രാദേശിക റൂട്ടുകളിലും അധിക സർചാർജുകൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വർധിച്ചതും മൂലം ഇതിനോടകം തന്നെ യാത്രക്കാർ പ്രതിസന്ധി നേരിടുകയാണ്.
Also Read: UN Resolution: ഇറാൻ നിയമങ്ങൾ ലംഘിക്കുന്നു; ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളെ പിന്തുണച്ച് ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ പ്രമേയം, വിട്ടുനിന്ന് റഷ്യയും ചൈനയും
പ്രമുഖ വിമാനക്കമ്പനികൾ യാത്രാ നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചത് യാത്രക്കാർക്ക് വലിയ തിരിച്ചടിയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ധന സർചാർജ് വർധിപ്പിച്ചതാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയരാനുള്ള പ്രധാന കാരണം. എയർ ഏഷ്യ, എയർ ഇന്ത്യ, എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസ് എന്നീ വിമാനക്കമ്പനികളെല്ലാം നിരക്ക് വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. എയർ ഇന്ത്യയും എയർ ഇന്ത്യ എക്സ്പ്രസും ഇന്ന് മുതൽ ഘട്ടം ഘട്ടമായി ഇന്ധന സർചാർജ് നടപ്പിലാക്കിത്തുടങ്ങും. ആഭ്യന്തര, അന്തർദേശീയ സർവീസുകളെ ഇത് സാരമായി ബാധിക്കും.
പുതിയ നിരക്കുകൾ ഇങ്ങനെ
ആഭ്യന്തര-റീജിയണൽ യാത്രകൾക്കായി 399 രൂപയാണ് സർചാർജ് ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. അന്താരാഷ്ട്ര സർചാർജുകൾ അവയുടെ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ അനുസരിച്ച് ഘട്ടംഘട്ടമായി വർധിക്കും. സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യയിലേക്കുള്ള സർവീസുകൾക്ക് സർചാർജ് 60 ഡോളറായി ഉയരും. ആഫ്രിക്കൻ റൂട്ടുകളിലേക്ക് 90 ഡോളർ ആയിരിക്കും സർചാർജ്.
ലോങ്ങ് ഹോൾ റൂട്ടുകളിലേക്കുള്ള നിരക്കും വർധിക്കും. മാർച്ച് 18 മുതലായിരിക്കും വർധന. യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള സർചാർജ് 125 ഡോളറായും, നോർത്ത് അമേരിക്കയിലേക്കും ഓസ്ട്രേലിയയിലേക്കും 200 ഡോളറായും സർചാർജ് ഉയരും. വിവിധ റൂട്ടുകളിലേക്കുള്ള ഫ്യുവൽ സർചാർജ് വർധിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഹോങ്കോംഗ് എയർലൈൻസും. മാലിദ്വീപ്, നേപ്പാൾ, ബംഗ്ലാദേശ് തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള വിമാന നിരക്കിൽ 35% വർധനവാണുണ്ടായിരിക്കുന്നത്.
ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ. Android Link.
ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.