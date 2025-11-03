Earthquake In Afghanistan: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ വൻ ഭൂചലനം; 20 മരണം, നിരവധി പേർക്ക് പരിക്ക്

കാബൂൾ: അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിൽ ഉണ്ടായ ഭൂചലനത്തിൽ 20 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടതായി റിപ്പോർട്ട്. മാസാറെ ഷരീഫ് നഗരത്തിലുണ്ടായ ഭൂകമ്പത്തില് മുന്നൂറ്റിഇരുപതോളം പേര്ക്ക് പരിക്കേറ്റതായും പ്രാദേശിക ആരോഗ്യ ഡയറക്ടറേറ്റിനെ ഉദ്ധരിച്ച് റോയിട്ടേഴ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
നഗരത്തില് രക്ഷാപ്രവര്ത്തനം തുടരുകയാണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ടു തന്നെ മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാന് സാധ്യതയുണ്ടെന്നും ആശങ്കയുണ്ട്. യു.എസ്. ജിയോളജിക്കല് സര്വേ പ്രകാരം റിക്ടര് സ്കെയിലില് 6.3 തീവ്രത രേഖപ്പെടുത്തിയ ഭൂചലനമാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്.
പരിക്കേറ്റവർ ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂചലനത്തില് യുഎസ്ജിഎസ് ഓറഞ്ച് അലേര്ട്ട് നല്കിയിട്ടുണ്ട്. രാജ്യത്തെ നിരവധി കെട്ടിടങ്ങള് തകര്ന്നതായും അവശിഷ്ടങ്ങള്ക്കിടയില് നിന്ന് ആളുകളെ പുറത്തെടുക്കുന്നതുമായുള്ള വീഡിയോകളും പുറത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. അഫ്ഗാനിസ്ഥാനില് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിലും ഭൂചലനം ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇതില് വന് നാശനഷ്ടങ്ങളുണ്ടാകുകയും ആയിരത്തോളം പേര് മരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
