/റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; ലാന്റിംഗിനിടെ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആമസോൺ പ്രൈം എയറിന്റെ ഒരു കാർഗോ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി 5 പേർ മരിച്ചു
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കലയിൽ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് അഞ്ചുപേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. ലാന്റിംഗിനിടെയാണ് കാർഗോ വിമാനം മിയാമി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിൽ തെന്നിമാറിയത്.
വിമാനം തകർന്നത് പ്രാദേശിക സമയം രണ്ടു മണിക്ക് മുൻപായിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ബോയിംഗ് 767-300 കാര്ഗോ വിമാനം ലാന്റിംഗിനിടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ട് റൺവെയിൽ ഇന്നും തെന്നിമാറുകയും തുടർന്ന് വിമാനത്താവളത്തിന് സമീപത്ത് പാർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ഇടിച്ചു കയറിയ ശേഷം തീപിടിക്കുകിആയ്യിരുന്നു എന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എന്താണ് സംഭവിച്ചത് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പ്രാദേശിക ഭരണകൂടത്തില് നിന്നും അധികൃതരില് നിന്നും വിവരം തേടുകയാണെന്ന് ആമസോണ് അധികൃതര് പ്രതികരിച്ചു. വിമാനം അപകടത്തിൽ പെടുന്നതിന്റ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.
NEW: An Amazon Prime Air Boeing 767 cargo jet overran the runway at Miami International Airport and caught fire.— Clash Report (@clashreport) September 6, 2026
Heavy black smoke visible from across the city.
The FAA issued a ground stop. pic.twitter.com/RNL2db0GRI
അപകടത്തിൽ 5 പേർക്ക് പരിക്കേറ്റതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. വിമാനം ഇടിച്ച വാഹനങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിലുദ്നായിരുന്നവരും പരിക്കേറ്റവരിൽ ഉൾപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് വിവരം. അപകടത്തിൽ നാഷണൽ ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ സേഫ്റ്റി ബോർഡ് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
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