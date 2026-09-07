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റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; ലാന്റിംഗിനിടെ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

മിയാമി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിൽ ആമസോൺ പ്രൈം എയറിന്റെ ഒരു കാർഗോ വിമാനം റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി 5 പേർ മരിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Sep 07, 2026, 10:00 AM IST|Updated: Sep 07, 2026, 10:00 AM IST
റൺവേയിൽ നിന്ന് തെന്നിമാറി; ലാന്റിംഗിനിടെ ആമസോൺ കാർഗോ വിമാനം തകർന്ന് 5 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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