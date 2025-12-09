English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Jakarta Fire Accident: ജക്കാർത്തയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം; 20 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

Jakarta Fire Accident: ജക്കാർത്തയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം; 20 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒന്നാം നിലയിലാണ് ആദ്യം തീപടർന്നത്.  

Written by - Karthika V | Last Updated : Dec 9, 2025, 05:22 PM IST
  • ജീവനക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്.
  • ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തുപോയ മറ്റ് ജീവനക്കാർ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു.

ജക്കാർത്തയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിൽ തീപിടിത്തം; 20 മരണം, രക്ഷാപ്രവർത്തനം പുരോ​ഗമിക്കുന്നു

ജക്കാർത്ത: ജക്കാർത്തയിൽ ബഹുനില കെട്ടിടത്തിന് തീപിടിച്ച് 20 പേർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. സ്വകാര്യ കമ്പനി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്ന ഏഴ് നില കെട്ടിടത്തിലാണ് അപകടം. ടെറ ഡ്രോൺ ഇന്തോനേഷ്യ എന്ന സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ കെട്ടിടത്തിലാണ് തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. അപകടം നടക്കുമ്പോൾ നിരവധി പേർ കെട്ടിടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സ്ഥലത്ത് രക്ഷാപ്രവർത്തനം തുടരുന്നു.

കെട്ടിടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം നിലയിൽ പടർന്ന തീ പിന്നീട് മുകൾ നിലയിലേക്ക് വ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു. ജീവനക്കാർ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു തീപിടിത്തമുണ്ടായത്. ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തുപോയ മറ്റ് ജീവനക്കാർ അപകടത്തിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെട്ടു.

Also Read: A Glimmer of Hope: ദുരിതക്കയത്തിലും ബെത്‌ലഹേമിൽ ക്രിസ്മസ് ദീപം തെളിഞ്ഞു; ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പിറവിയിൽ പലസ്തീൻ്റെ പ്രത്യാശ

20 പേരുടെ മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇതുവരെ കണ്ടെടുത്തത്. കെട്ടിടത്തിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടക്കുകയാണ്. അപകടത്തിൻ്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു. പോർട്ടബിൾ ലാഡർ ഉപയോഗിച്ച് രക്ഷപ്പെടാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ജീവനക്കാരുടെ ദൃശ്യങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

