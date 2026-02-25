Australian PM Anthony Albanese: ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസിന് സുരക്ഷാ ഭീഷണി; വസതിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു

സിഡ്നി: ഔദ്യോഗിക വസതിയിലുണ്ടായ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെത്തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രി ആന്തണി ആൽബനീസിനെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിച്ചു. ഫെബ്രുവരി 24 ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് ആണ് സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുണ്ടായത്. എന്നാൽ അധികൃതർ നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ സംശയാസ്പദമായി ഒന്നും കണ്ടെത്തിയില്ല. മണിക്കൂറുകൾക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം വസതിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തിയതായി മാധ്യമങ്ങളും പോലീസും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു.
കാൻബറയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ 'ദി ലോഡ്ജിൽ' വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയോടെയാണ് സംഭവം ഉണ്ടായത്. സുരക്ഷാ പ്രശ്നമുണ്ടായെന്ന വിവരത്തെത്തുടർന്ന് പോലീസ് ഉടൻ തന്നെ സ്ഥലത്തെത്തുകയും മുൻകരുതൽ നടപടിയെന്ന നിലയിൽ പ്രധാനമന്ത്രിയെ സുരക്ഷിതമായ മറ്റൊരു കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയൻ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റിംഗ് കോർപ്പറേഷനാണ് ഈ വിവരം പുറത്തുവിട്ടത്.
തുടർന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസ് (എഎഫ്പി) വസതിയിൽ വിശദമായ പരിശോധന നടത്തിയെങ്കിലും അപകടകരമായ സാഹചര്യങ്ങളൊന്നും കണ്ടെത്താനായില്ല. നിലവിൽ പൊതുജനങ്ങൾക്കോ സമൂഹത്തിനോ യാതൊരുവിധ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയുമില്ലെന്ന് പോലീസ് പ്രസ്താവനയിലൂടെ അറിയിച്ചു. എങ്കിലും സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്താൻ അധികൃതർ തയ്യാറായിട്ടില്ല.
ഫെഡറൽ പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾക്കും പാർലമെന്റ് ഹൗസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾക്കും സുരക്ഷ നൽകുന്ന ചുമതല ഓസ്ട്രേലിയൻ ഫെഡറൽ പോലീസിനാണ്. പോലീസിന്റെ സേവനത്തിന് നന്ദി അറിയിച്ച പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ വക്താവ്, അവർക്ക് സർക്കാരിൽ പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ടെന്നും വ്യക്തമാക്കി. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിടുമെന്നും പോലീസ് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അടുത്തിടെയായി ഓസ്ട്രേലിയയിൽ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ വർധിച്ചുവരികയാണ്. സ്വതന്ത്ര സെനറ്റർമാരായ ലിഡിയ തോർപ്പ്, ഫാത്തിമ പേമാൻ എന്നിവർക്ക് കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ ഭീഷണി കത്തുകൾ ലഭിച്ചിരുന്നു. രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് നേരെയുള്ള ഭീഷണികൾ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് വർഷത്തിനിടെ ഇരട്ടിയായതായി 2024 പകുതിയോടെ ഫെഡറൽ പോലീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു.
