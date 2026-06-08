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Avoid Travel To Iran Exit Immediately: ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക; ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം ഇറാൻ വിടുക: ഇന്ത്യൻ എംബസി

എല്ലാ ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാരും ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര പൂർണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിലവിൽ രാജ്യത്തുള്ളവർ ഉടൻ മടങ്ങണമെന്നും ടെഹ്റാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി അറിയിച്ചു

Written ByAjitha Kumari
Published: Jun 08, 2026, 02:06 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 02:17 PM IST
Avoid Travel To Iran Exit Immediately: ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക; ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം ഇറാൻ വിടുക: ഇന്ത്യൻ എംബസി
Image Credit: Photo: Twitter/ ANI

About the Author

Ajitha Kumari

Ajitha Kumari

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 18 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്തുള്ള ആളാണ് അജിത. ബ്രോഡ് കാസ്റ്റിങ് മിനിസ്ട്രിയിൽ തുടങ്ങി ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. 2017 മുതൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. നിലവിൽ ചീഫ് സബ്-എഡിറ്ററാണ്. കേരള, ദേശീയ, അന്താരാഷ്ട്ര, ക്രൈം, എന്റർടൈൻമെന്റ്, ജ്യോതിഷം, ബിസിനസ്, ആരോഗ്യം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു..

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ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക; ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം ഇറാൻ വിടുക
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