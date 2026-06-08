/Avoid Travel To Iran Exit Immediately: ഇറാനിലേക്കുള്ള യാത്ര ഒഴിവാക്കുക; ഇന്ത്യൻ പൗരന്മാർ എത്രയും വേഗം ഇറാൻ വിടുക: ഇന്ത്യൻ എംബസി

ടെഹ്റാൻ: പശ്ചിമേഷ്യൻ സംഘർഷം രൂക്ഷമാകുന്ന ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് മുന്നറിയിപ്പുമായി ഇറാനിലെ ഇന്ത്യൻ എംബസി രംഗത്ത്. മേഖലയിലെ സംഘർഷ സാധ്യതകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇന്ത്യക്കാർ ഇറാൻ യാത്ര പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിലവിൽ ഇറാനിലുള്ള ഇന്ത്യക്കാർ ലഭ്യമായ ഗതാഗത മാര്ഗങ്ങള് ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രാജ്യം വിടണമെന്നും ഇന്ത്യൻ എംബസി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
Avoid travel to Iran, exit immediately: Indian Embassy issues urgent advisory amid new war flare-up— ANI Digital (@ani_digital) June 8, 2026
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ഇറാൻ ഇസ്രയേളിലേക്ക് മിസൈൽ തൊടുത്തതാണ് പ്രശ്നം വീണ്ടും രൂക്ഷമാക്കിയത്, ബെയ്റൂട്ടിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം നടത്തിയപ്പോൾ ഇതിന് ടിബിരിച്ചടി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ഇറാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇറാൻ വ്യോമാക്രമണം നടത്തിയത്. എന്നാൽ ഇറാന്റെ ആക്രമണം തകർത്തുവെന്നാണ് ഇസ്രായേൽ അവകാശപ്പെട്ടതെങ്കിലും ഇസ്രായേൽ തിരിച്ചും ആക്രമണം അഴിച്ചുവിടുകയായിരുന്നു.
ഏപ്രിൽ 8 ന് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും താൽക്കാലിക വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിച്ച ശേഷം ഇതാദ്യമായാണ് രണ്ടു രാജ്യങ്ങളും ഏറ്റുമുട്ടുന്നത്.
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