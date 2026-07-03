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Ayatollah Ali Khamenei: ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വിലാപയാത്ര, ഖമേനിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു

Ayatollah Ali Khamenei Funeral: മഷാദിലെ ഇമാം റെസ മസ്ജിദിലായിരിക്കും ‌ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനിയുടെ ഖബറടക്കം.

Written ByRoniya Baby
Published: Jul 03, 2026, 07:40 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:40 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei: ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വിലാപയാത്ര, ഖമേനിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു
Image Credit: Khamenei | Photo: Zee NewsSource: Bureau

About the Author

Roniya Baby

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

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