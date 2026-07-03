/Ayatollah Ali Khamenei: ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വിലാപയാത്ര, ഖമേനിയുടെ ഖബറടക്ക ചടങ്ങുകൾ ആരംഭിച്ചു

ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ ഇറാൻ പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഒരാഴ്ച നീളുന്ന വിലാപ ചടങ്ങുകൾ ഇറാന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട രാഷ്ട്രീയ, മത കേന്ദ്രങ്ങളിലായിരിക്കും നടക്കുക. ഇറാൻ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് എസ്മായിൽ ബഗായ് അറിയിച്ചത് പ്രകാരം മഷാദിലെ ഇമാം റെസ മസ്ജിദിലായിരിക്കും ഖബറടക്കം.
പൊതുജനങ്ങൾക്ക് ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. വിലാപയാത്രയോടെ ആരംഭിച്ച് പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഖബറടക്കത്തോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ സമാപിക്കുക. ഇറാൻ സമീപകാലങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അന്താരാഷ്ട്ര കൂട്ടായിമയായിരിക്കും പരമോന്നത നേതാവിന്റെ ഖബറടക്കം.
രാഷ്ട്രത്തലവന്മാർ, വിദേശകാര്യ മന്ത്രിമാർ, പ്രത്യേക പ്രതിനിധികൾ, മുതിർന്ന സർക്കാർ ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവരുൾപ്പെടെ നൂറിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് ഇറാൻ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. ഓപ്പറേഷൻ എപ്പിക് ഫ്യൂറിക്ക് (Operation Epic Fury) തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഖമേനി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ഇതിന് പിന്നാലെ മേഖലയിൽ വലിയ സുരക്ഷാ വെല്ലുവിളികളാണ് നേരിട്ടിരുന്നത്. ഇതിനെല്ലാം ശേഷമാണ് ഖമേനിയുടെ വിലാപയാത്രയും അനുബന്ധ ചടങ്ങുകളും നടക്കുന്നത്.
ആറ് ദിവസത്തെ ചടങ്ങുകൾ
ജൂലൈ മൂന്നിന് രാവിലെ 8 മണിയോടെയാണ് ചടങ്ങുകൾ ഔദ്യോഗികമായി ആരംഭിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഇറാനിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർ, മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലെ പ്രമുഖർ, പൊതുജനങ്ങൾ എന്നിവർ ആദരാഞ്ജലികൾ അർപ്പിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ജൂലൈ 4, 5 തീയതികളിൽ ടെഹ്റാനിലെ ഇമാം ഖൊമേനി മൊസല്ലയിൽ അനുസ്മരണ ചടങ്ങുകൾ നടക്കും. ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ ചടങ്ങുകളിൽ പങ്കെടുക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
വിലാപയാത്രയും ഖബറടക്കവും
ടെഹ്റാനിലൂടെയുള്ള ഔദ്യോഗിക വിലാപയാത്ര ജൂലൈ 6ന് തിങ്കളാഴ്ച നടക്കും. തുടർന്ന് ജൂലൈ 7ന് ചൊവ്വാഴ്ച മൃതദേഹം ഖോമിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും. ഷിയാ പുരോഹിത സമൂഹത്തിന്റെ ഹൃദയഭൂമിയായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന 'കോം' മതപരമായ പ്രാധാന്യമുള്ള ഇറാന്റെ നഗരമാണ്. ഇവിടെയും വലിയ ജനക്കൂട്ടത്തെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ചടങ്ങുകളുടെ അവസാനം ജൂലൈ 9ന് ആണ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനിയുടെ ഭൗതികശരീരം ഇറാനിലെ ഏറ്റവും പുണ്യനഗരവും ഖമേനിയുടെ ജന്മസ്ഥലവുമായ മഷ്ഹദിലേക്ക് എത്തിക്കുക. തുടർന്ന് ഷിയാ മുസ്ലിം ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ തീർത്ഥാടന കേന്ദ്രങ്ങളിലൊന്നായ വിശുദ്ധ ഇമാം റെസ മസ്ജിദിൽ അദ്ദേഹത്തെ ഖബറടക്കും.
പരമോന്നത നേതാവിന്റെ സംസ്കാര ചടങ്ങ് കേവലം ദേശീയ യാത്രയയപ്പായി മാത്രമല്ല ഇറാൻ കാണുന്നത്. മറിച്ച് പ്രാദേശികവും അന്തർദേശീയവുമായ പ്രാധാന്യത്തോടെയാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. ഏഷ്യ, മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്, ആഫ്രിക്ക, യൂറോപ്പ്, ലാറ്റിൻ അമേരിക്ക എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധി സംഘങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്ന സംസ്കാര ചടങ്ങ് ഒരു പ്രധാന നയതന്ത്ര സംഗമമായി മാറാനും സാധ്യതയുണ്ട്.
ഇറാന്റെ രാഷ്ട്രീയ മേഖലയിലും കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് ആയും അതേസമയം തന്നെ മതപരമായ അധികാര കേന്ദ്രമായും ആണ് ആയത്തുള്ള സയ്യിദ് അലി ഖമേനി പ്രവർത്തിച്ചത്. ഒരാഴ്ച നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ദുഃഖാചരണം അദ്ദേഹത്തെ ഇറാൻ എത്രമാത്രം ബഹുമാനിക്കുന്നു എന്നതിന്റെ സൂചനയാണ്. മാത്രമല്ല ഇറാൻ പുതിയ നേതൃത്വത്തിലേക്ക് മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ, തങ്ങളുടെ ഭരണസംവിധാനം ഇപ്പോഴും ശക്തമായിത്തന്നെ തുടരുന്നുവെന്ന് ലോകത്തിന് മുന്നിൽ കാണിച്ചുകൊടുക്കാനും, ഒപ്പം തങ്ങളുടെ സഖ്യകക്ഷികൾക്ക് ഇറാനോട് പരസ്യമായി ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിക്കാനുമുള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും ഈ ചടങ്ങ് എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ വിലയിരുത്തലുകൾ.
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