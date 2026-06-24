/Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ഇറാൻ

ടെഹ്റാൻ: ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവായിരുന്ന ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ക്ഷണം. മോദിയെ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസഷ്കിയാൻ ക്ഷണിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ട്. വെടിനിർത്തലിന് പിന്നാലെ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങൾ ശക്തമാക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചടങ്ങിലേക്ക് ക്ഷണം വന്നിരിക്കുന്നത്.
അതേസമയം ചടങ്ങിൽ മോദി പങ്കെടുക്കുമോ എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണമൊന്നും ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല. ഇന്ത്യയുമായുള്ള ബന്ധത്തിന് ഇറാൻ നൽകുന്ന പ്രാധാന്യമായാണ് നീക്കത്തെ വിലയിരുത്തുന്നത്.
ഇസ്രയേലും അമേരിക്കയും സംയുക്തമായി നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഇറാനിലെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ വച്ചാണ് ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയി കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. 2026 മാർച്ച് ഒന്നിന് അദ്ദേഹം മരിച്ചതായി ഇറാന്റെ ഔദ്യോഗിക മാധ്യമങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു. ഖമനേയിയുടെ മരണത്തിന് പിന്നാലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകൻ മുജ്തബ ഖമനയിയെ പിൻഗാമിയായി തിരഞ്ഞെടുക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.
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