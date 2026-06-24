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Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ഇറാൻ

ആയത്തുല്ല അലി ഖമനയിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങിലേക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ഇറാൻ.

Written ByKarthika V
Published: Jun 24, 2026, 05:28 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 05:45 PM IST
Ayatollah Ali Khamenei Funeral: ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാര ചടങ്ങ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ഇറാൻ
Image Credit: Ayatollah Ali Khamenei | (Photo: Zee news)Source: Bureau

About the Author

Karthika V

Karthika V

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 7 വർഷത്തിലേറെ അനുഭവപരിചയം. ഡിജിറ്റൽ മീഡിയയിൽ സജീവം. ഇടിവി ഭാരതിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസ് വെബ്സൈറ്റിൽ സബ് എഡിറ്റർ ആണ്. കേരളം, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ, എന്റർടെയ്ൻമെൻ്റ് വാർത്തകൾ, സ്പോർട്സ് തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. 

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ആയത്തുല്ല അലി ഖമേനിയുടെ സംസ്കാരചടങ്ങ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയെ ക്ഷണിച്ച് ഇറാൻ
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