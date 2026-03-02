Ayatollah Ali Khamenei Wife Killed: ആയത്തൊള്ള ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു; ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരക്കേയാണ് മൻസൂറ ഖോജസ്തേ (79) മരിച്ചത്.
തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ആയത്തൊള്ള ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടെഹ്റാനിലെ ഖമനേയിയുടെ വസതിയും ഓഫീസും ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം.
ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പ്രതിരോധമന്ത്രി അസീസ് നാസിർസാദെ, സൈനികമേധാവി അബ്ദുൾ റഹീം മൗസവി, ഖമനേയിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് അലി ശംഖാനി, ഐആർജിസി തലവൻ മുഹമ്മദ് പാക്പുർ എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.
