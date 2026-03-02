English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Ayatollah Ali Khamenei Wife Killed: ആയത്തൊള്ള ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു; ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു

Ayatollah Ali Khamenei Wife Mansoureh Khojasteh: ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരക്കേയാണ് മൻസൂറ ഖോജസ്തേ മരിച്ചത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 2, 2026, 09:15 PM IST
  • ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്
  • ടെഹ്റാനിലെ ഖമനേയിയുടെ വസതിയും ഓഫീസും ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം നടത്തിയത്

  1. Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Ayatollah Ali Khamenei Wife Killed: ആയത്തൊള്ള ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും മരിച്ചു; ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലായിരുന്നു

ടെഹ്റാൻ: ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ട ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ ഭാര്യയും കൊല്ലപ്പെട്ടു. ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് ആക്രമണത്തിൽ ​ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയിലിരക്കേയാണ് മൻസൂറ ഖോജസ്തേ (79) മരിച്ചത്.

തിങ്കളാഴ്ചയാണ് മരണം സംഭവിച്ചത്. ശനിയാഴ്ച രാവിലെ ഇസ്രയേൽ-യുഎസ് സംയുക്ത ആക്രമണത്തിലാണ് ആയത്തൊള്ള ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടത്. ടെഹ്റാനിലെ ഖമനേയിയുടെ വസതിയും ഓഫീസും ഉൾപ്പെടുന്ന കെട്ടിടസമുച്ചയം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു ആക്രമണം.

ALSO READ: ഒമാനിൽ കപ്പലിന് നേരെ ആക്രമണം, മൂന്ന് ഇന്ത്യക്കാർ കൊല്ലപ്പെട്ടു; കപ്പലിന് തീപിടിച്ചു

ആക്രമണത്തിൽ ഇറാന്റെ പ്രതിരോധമന്ത്രി അസീസ് നാസിർസാദെ, സൈനികമേധാവി അബ്ദുൾ റഹീം മൗസവി, ഖമനേയിയുടെ ഉപദേഷ്ടാവ് അലി ശംഖാനി, ഐആർജിസി തലവൻ മുഹമ്മദ് പാക്പുർ എന്നിവരും കൊല്ലപ്പെട്ടിരുന്നു.

Ayatollah Ali KhameneiKhamenei WifeKhamenei Wife Killed

