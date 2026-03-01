English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Ayatollah Arafi Iran's Interim Supreme Leader: യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യം ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് താൽക്കാലികമായി പുതിയ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Mar 1, 2026, 04:59 PM IST
  • അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫി ഇറാൻ്റെ താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരി
  • അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്

Read Also

  1. Israel Strike Iran: ഇറാനിൽ ഇസ്രയേൽ ആക്രമണം; ലക്ഷ്യമിട്ടത് സൈനിക കേന്ദ്രങ്ങൾ

Trending Photos

Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: ഉച്ചക്ക് വീണ്ടും കത്തിക്കയറി സ്വർണ വില; പവന് ഇന്ന് കൂടിയത് 5,240 രൂപ
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: മാർച്ച് മാസത്തിന്റെ തുടക്കം, അനക്കമില്ലാതെ സ്വർണവില; ഇന്നത്തെ നിരക്ക്...
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
12
Horoscope
Horoscope Today February 28: ഫെബ്രുവരിയിലെ അവസാന ദിനം നിങ്ങൾക്കെങ്ങനെ? ഇന്നത്തെ രാശിഫലം അറിയാം
Kerala KR-744 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Karunya Lottery
Kerala KR-744 Lottery Result: ഇന്നത്തെ കോടിപതി നിങ്ങളോ? കാരുണ്യ ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Iran's interim supreme leader: ടെഹ്റാൻ: അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനും മുതിർന്ന പുരോഹിതനുമായ അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫിയെ ഇറാൻ്റെ താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.

Add Zee News as a Preferred Source

സുപ്രീം ലീഡർ (പരമോന്നത നേതാവ്) ചുമതലകൾ താൽക്കാലികമായി നിർവഹിക്കുന്ന കൗൺസിലിന്റെ ജൂറിസ്റ്റ് അംഗമായി അറാഫിയെ നിയമിച്ചതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (ISNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യം ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ഭരണാധികാരിയെ നിയമിച്ചത്.

ALSO READ: ടെഹ്റാനിൽ ആക്രമണം കടുപ്പിച്ച് ഇസ്രയേൽ; 'ടെഹ്റാന്റെ ഹൃദയം' തകർത്തെന്ന് ഇസ്രയേൽ

ആരാണ് അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫി?

അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ പിൻഗാമിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രമുഖരിൽ ഒരാളായിരുന്നു 67-കാരനായ അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫി. നിലവിൽ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 'അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പെർട്സ്' (Assembly of Experts) സമിതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.

അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പദവികൾ

ഇറാനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഗാർഡിയൻ കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇറാനിലെ മതപാഠശാലകളുടെ (സെമിനാരി സിസ്റ്റം) തലവനാണ്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും, ഇറാനിലെ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളുമായോ സൈനിക വ്യൂഹവുമായോ അദ്ദേഹം വലിയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല.

ALSO READ: തിരിച്ചടിച്ച് ഇറാൻ; ​ഗൾഫ് മേഖലയിൽ ഇറാന്റെ വ്യാപക ആക്രമണം, ജനവാസ മേഖലകളിലും ആക്രമണം

സുപ്രീം ലീഡർ പദവി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?

ഇറാൻ്റെ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് മുകളിലുള്ള അന്തിമ അധികാരം സുപ്രീം ലീഡർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ സായുധ സേനയുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് എന്ന പദവിയും ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. കൂടാതെ, ഇറാനിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനിക വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്‌സ് നേരിട്ട് സുപ്രീം ലീഡറുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.

പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസിനും ഇസ്രായേലിനും എതിരെ പോരാടുന്ന 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്' (Axis of Resistance) എന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്‌സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖമനേയിയുടെ വിയോഗം ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലും വിദേശനയങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Ayatollah ArafiIran Supreme Leader

Trending News