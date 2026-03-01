Ayatollah Arafi: ഖമനേയിക്ക് താൽക്കാലിക പിൻഗാമി; അയത്തൊള്ള അറാഫിക്ക് ചുമതല

Iran's interim supreme leader: ടെഹ്റാൻ: അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശ്വസ്തനും മുതിർന്ന പുരോഹിതനുമായ അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫിയെ ഇറാൻ്റെ താൽക്കാലിക ഭരണാധികാരിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തു.
സുപ്രീം ലീഡർ (പരമോന്നത നേതാവ്) ചുമതലകൾ താൽക്കാലികമായി നിർവഹിക്കുന്ന കൗൺസിലിന്റെ ജൂറിസ്റ്റ് അംഗമായി അറാഫിയെ നിയമിച്ചതായി ഇറാനിയൻ സ്റ്റുഡൻ്റ്സ് ന്യൂസ് ഏജൻസി (ISNA) റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. യുഎസ്-ഇസ്രായേൽ സഖ്യം ഇറാനിൽ നടത്തിയ വ്യോമാക്രമണത്തിൽ ഖമനേയി കൊല്ലപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് പുതിയ ഭരണാധികാരിയെ നിയമിച്ചത്.
ആരാണ് അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫി?
അയത്തൊള്ള അലി ഖമനേയിയുടെ പിൻഗാമിയാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രമുഖരിൽ ഒരാളായിരുന്നു 67-കാരനായ അയത്തൊള്ള അലിരേസ അറാഫി. നിലവിൽ പരമോന്നത നേതാവിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന 'അസംബ്ലി ഓഫ് എക്സ്പെർട്സ്' (Assembly of Experts) സമിതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാനായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു.
അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന പദവികൾ
ഇറാനിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സ്ഥാനാർത്ഥികളെ നിശ്ചയിക്കുന്നതിലും നിയമനിർമ്മാണത്തിലും നിർണ്ണായക പങ്കുവഹിക്കുന്ന ഗാർഡിയൻ കൗൺസിൽ അംഗമായിരുന്നു. ഇറാനിലെ മതപാഠശാലകളുടെ (സെമിനാരി സിസ്റ്റം) തലവനാണ്. മതപരമായ കാര്യങ്ങളിൽ വലിയ സ്വാധീനമുണ്ടെങ്കിലും, ഇറാനിലെ സുരക്ഷാ വിഭാഗങ്ങളുമായോ സൈനിക വ്യൂഹവുമായോ അദ്ദേഹം വലിയ ബന്ധം പുലർത്തിയിരുന്നില്ല.
സുപ്രീം ലീഡർ പദവി പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്?
ഇറാൻ്റെ ഭരണസംവിധാനത്തിൽ ഭരണകൂടത്തിന് മുകളിലുള്ള അന്തിമ അധികാരം സുപ്രീം ലീഡർക്കാണ്. രാജ്യത്തെ സായുധ സേനയുടെ കമാൻഡർ-ഇൻ-ചീഫ് എന്ന പദവിയും ഇദ്ദേഹത്തിനാണ്. കൂടാതെ, ഇറാനിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സൈനിക വിഭാഗമായ റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സ് നേരിട്ട് സുപ്രീം ലീഡറുടെ കീഴിലാണ് വരുന്നത്.
പശ്ചിമേഷ്യയിൽ യുഎസിനും ഇസ്രായേലിനും എതിരെ പോരാടുന്ന 'ആക്സിസ് ഓഫ് റെസിസ്റ്റൻസ്' (Axis of Resistance) എന്ന ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സഖ്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്നത് റവല്യൂഷണറി ഗാർഡ്സാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഖമനേയിയുടെ വിയോഗം ഇറാന്റെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിലും വിദേശനയങ്ങളിലും വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായേക്കാം.
