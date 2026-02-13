English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Bangladesh Election Result 2026: ബംഗ്ലാദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിക്ക് ജയം; പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ

Bangladesh Election Result 2026: ബംഗ്ലാദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിക്ക് ജയം; പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ

Bangladesh Election Result 2026 Updates: ബി.എൻ.പിയെ നയിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെ മകൻ താരിഖ് റഹ്മാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Feb 13, 2026, 10:26 AM IST
  • അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്
  • അവാമി ലീഗിനെ നിരോധിച്ചതിനാൽ ബി.എൻ.പിയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സഖ്യവും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം

Bangladesh Election Result 2026: ബംഗ്ലാദേശ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബിഎൻപിക്ക് ജയം; പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്ക് താരിഖ് റഹ്മാൻ

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിൽ നടന്ന പാർലമെന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി (ബി.എൻ.പി) ഉജ്ജ്വല വിജയം നേടി അധികാരത്തിലേക്ക്. ബി.എൻ.പിയെ നയിച്ച മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെ മകൻ താരിഖ് റഹ്മാൻ രാജ്യത്തിന്റെ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയാകും.

എന്നാൽ, തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മുൻകൂട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്ത പ്രഹസനമാണെന്നാണ് പുറത്താക്കപ്പെട്ട മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഷെയ്ഖ് ഹസീന ആരോപിക്കുന്നത്. ഹസീനയുടെ ഭരണകൂടത്തെ പുറത്താക്കിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് ശേഷം അതീവ സങ്കീർണ്ണമായ സാഹചര്യത്തിലായിരുന്നു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നത്.

അവാമി ലീഗിനെ നിരോധിച്ചതിനാൽ ബി.എൻ.പിയും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സഖ്യവും തമ്മിലായിരുന്നു പ്രധാന മത്സരം. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടന്ന 299 സീറ്റുകളിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭൂരിപക്ഷം നേടിയാണ് ബി.എൻ.പി അധികാരം ഉറപ്പിച്ചത്.

ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി സഖ്യത്തിന് എഴുപത് സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്. ഹസീന വിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ നാഷണൽ സിറ്റിസൺ പാർട്ടി 30 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ചെങ്കിലും വെറും അഞ്ചിടത്ത് മാത്രമേ വിജയിക്കാനായുള്ളൂ.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം അംഗീകരിക്കുന്നതായും സർക്കാരിനെതിരെ അനാവശ്യമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷമായിരിക്കില്ല തങ്ങളെന്നും ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി നേതാവ് ഷഫീഖുർ റഹ്മാൻ വ്യക്തമാക്കി. മുൻ പ്രസിഡന്റ് സിയാവുർ റഹ്മാന്റെയും മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയയുടെയും മകനായ താരിഖ് റഹ്മാൻ, ജനാധിപത്യവും തൊഴിലവസരങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുമെന്ന വാഗ്ദാനവുമായാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടത്.

17 വർഷത്തെ ലണ്ടൻ പ്രവാസത്തിന് ശേഷം തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് തൊട്ടുമുമ്പാണ് അദ്ദേഹം ധാക്കയിൽ മടങ്ങിയെത്തിയത്. പ്രതികാര രാഷ്ട്രീയത്തിനില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച താരിഖിന് ജനാധിപത്യ പാതയിലൂടെ മുന്നേറാനാകുമോ എന്നാണ് ലോകം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്. തിരഞ്ഞെടുപ്പിനൊപ്പം ഭരണഘടനാ പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെ 84 വിഷയങ്ങളിൽ ഹിതപരിശോധനയും നടന്നിരുന്നു. ഈ പരിഷ്കാരങ്ങൾക്കും ജനപിന്തുണ ലഭിച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

