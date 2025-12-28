ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ധാക്ക മെട്രോപോളിറ്റൻ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഫൈസൽ കരീം മസൂദ്, ആലംഗീർ ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ മേഘാലയ അതിർത്തി വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മൈമെൻസിങ്ങിലെ ഹലുവാഘട്ട് അതിർത്തിയിലൂടെ പ്രാദേശിക സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ എസ്.എൻ. നസ്റുൾ ഇസ്ലാം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെത്തിയ പ്രതികളെ പുർതി എന്നയാൾ സ്വീകരിച്ചതായും തുടർന്ന് സമി എന്ന ടാക്സി ഡ്രൈവർ മുഖേന ഇവരെ മേഘാലയയിലെ ടുറാ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രതികളെ സഹായിച്ച ചിലരെ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ഫൈസലിനെയും ആലംഗീറിനെയും പിടികൂടി ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് ധാക്ക പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.
ബംഗ്ലാദേശിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ 2024-ലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദി. അവാമി ലീഗിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിസംബർ 12-നാണ് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഹാദിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ആറു ദിവസത്തിന് ശേഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.
