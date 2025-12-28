English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Sharif Osman Hadi: ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ബം​ഗ്ലാദേശ് പോലീസ്

Sharif Osman Hadi: ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ബം​ഗ്ലാദേശ് പോലീസ്

Bangladesh leader Sharif Osman Hadi: കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഫൈസൽ കരീം മസൂദ്, ആലംഗീർ ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ മേഘാലയ അതിർത്തി വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Written by - Roniya Baby | Last Updated : Dec 28, 2025, 05:47 PM IST
  • പ്രതികളെ സഹായിച്ച ചിലരെ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല
  • ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് ധാക്ക പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി

Read Also

  1. ധാക്ക റസ്റ്റോറന്റ് ഭീകരാക്രമണത്തിന്‍റെ മുഖ്യ സൂത്രധാരന്‍ ബംഗ്ലാദേശ് സുരക്ഷാസേന ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ കൊല്ലപ്പെട്ടു

Trending Photos

Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
8
Vipareet Yoga
Guru Gochar 2026: പുതുവർഷത്തിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ പവർഫുൾ വിപരീത യോഗം; ഇവർക്ക് ലഭിക്കും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
12
Love Horoscope
Love Horoscope Dec 27: നിങ്ങളുടെ പ്രണയ ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഭാഗ്യമുണ്ടോ? ഇന്നത്തെ പ്രണയ രാശിഫലം അറിയാം!
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
10
Rajayoga
Planetary Transit On January: ജനുവരിയിൽ ലക്ഷ്മി നാരായണ യോഗം മുതൽ വിപരീത യോഗം വരെ; ഈ രാശിക്കാരുടെ ഭാഗ്യം തെളിയും
Today&#039;s Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
13
Horoscope
Today's Horoscope: 12 രാശികൾക്കും ഇന്നത്തെ ദിവസം എങ്ങനെ? അറിയാം രാശിഫലം
Sharif Osman Hadi: ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ബം​ഗ്ലാദേശ് പോലീസ്

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശിലെ യുവ രാഷ്ട്രീയ നേതാവ് ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ധാക്ക മെട്രോപോളിറ്റൻ പോലീസ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊലപാതകത്തിന് ശേഷം ഫൈസൽ കരീം മസൂദ്, ആലംഗീർ ഷെയ്ഖ് എന്നിവർ മേഘാലയ അതിർത്തി വഴിയാണ് ഇന്ത്യയിൽ പ്രവേശിച്ചതെന്ന് ബംഗ്ലാദേശ് മാധ്യമങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ടുകൾ വ്യക്തമാക്കുന്നു.

Add Zee News as a Preferred Source

മൈമെൻസിങ്ങിലെ ഹലുവാഘട്ട് അതിർത്തിയിലൂടെ പ്രാദേശിക സഹായത്തോടെയാണ് ഇവർ രക്ഷപ്പെട്ടതെന്ന് അഡീഷണൽ കമ്മിഷണർ എസ്.എൻ. നസ്‌റുൾ ഇസ്‌ലാം അറിയിച്ചു. ഇന്ത്യൻ മണ്ണിലെത്തിയ പ്രതികളെ പുർതി എന്നയാൾ സ്വീകരിച്ചതായും തുടർന്ന് സമി എന്ന ടാക്‌സി ഡ്രൈവർ മുഖേന ഇവരെ മേഘാലയയിലെ ടുറാ സിറ്റിയിലേക്ക് മാറ്റിയതായും പോലീസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

പ്രതികളെ സഹായിച്ച ചിലരെ ഇന്ത്യൻ അധികൃതർ കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തതായി സൂചനയുണ്ടെങ്കിലും ഔദ്യോഗിക സ്ഥിരീകരണം വന്നിട്ടില്ല. ഫൈസലിനെയും ആലംഗീറിനെയും പിടികൂടി ബംഗ്ലാദേശിന് കൈമാറുന്നതിനായി ഇന്ത്യൻ സുരക്ഷാ ഏജൻസികളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിവരികയാണെന്ന് ധാക്ക പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി.

ബംഗ്ലാദേശിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാരിന്റെ പതനത്തിന് വഴിയൊരുക്കിയ 2024-ലെ ജനകീയ പ്രക്ഷോഭത്തിലെ ശ്രദ്ധേയമായ സാന്നിധ്യമായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദി. അവാമി ലീഗിന്റെയും ഇന്ത്യയുടെയും കടുത്ത വിമർശകനായിരുന്ന ഇദ്ദേഹത്തിന് ഡിസംബർ 12-നാണ് അജ്ഞാതരുടെ വെടിയേറ്റത്. തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഹാദിയെ വിദഗ്ധ ചികിത്സയ്ക്കായി സിംഗപ്പൂരിലേക്ക് മാറ്റിയെങ്കിലും ആറു ദിവസത്തിന് ശേഷം മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Roniya Baby

ജേർണലിസം മേഖലയിൽ 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയ സമ്പത്ത്. ദീപിക പത്രത്തിൽ കരിയർ ആരംഭിച്ചു. അമൃത ടിവി, ഇടിവി ഭാരത് തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ പ്രവൃത്തി പരിചയം. നിലവിൽ സീ മലയാളം ന്യൂസിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. രാഷ്ട്രീയം, പ്രാദേശിക വാർത്തകൾ, ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വാർത്തകൾ, ആരോഗ്യ വാർത്തകൾ തുടങ്ങിയവ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു.

...Read More

Sharif Osman HadiBangladesh

Trending News