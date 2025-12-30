English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Malayalam News
  • World
  • Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു; ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം

Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു; ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം

ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു.

Written by - Arathi N Aji | Last Updated : Dec 30, 2025, 12:37 PM IST
  • ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഖാലിദ സിയ.
  • ലിവർ സിറോസിസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം.

Read Also

  1. Sharif Osman Hadi: ഷെരീഫ് ഉസ്മാൻ ഹാദിയുടെ കൊലപാതകത്തിലെ പ്രധാന പ്രതികൾ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കടന്നതായി ബം​ഗ്ലാദേശ് പോലീസ്

Trending Photos

BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
5
Bhagyathara Lottery
BT-35 Kerala Lottery Result Today: ഭാഗ്യതാരയുടെ ഒരു കോടിയുടെ ഭാഗ്യം നിങ്ങള്‍ക്കോ? ലോട്ടറി ഫലം അറിയാം
Chaturgrahi Yoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
6
Chaturgrahi Yoga 2026
Chaturgrahi Yoga: പുതുവർഷത്തിലെ ആദ്യ ദിനത്തിലെ ചതുർഗ്രഹി യോഗം ഇവർക്ക് നൽകും അപ്രതീക്ഷിത നേട്ടങ്ങൾ
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
5
Gold price
Gold Rate Kerala Today: വൻ ഇടിവ്, സ്വർണവില ഒരു ലക്ഷത്തിന് താഴെ! ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് ഇത്രയും
Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!
5
Kendra Trikona Rajayoga
Kendra Trikona Rajayoga: കേന്ദ്രത്രികോണ രാജയോഗം: ഈ രാശിക്കാരെ കാത്തിരിക്കുന്നത് കോടീശ്വരയോഗവും..!
Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു; ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയർപേഴ്‌സണുമായ ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു. 80 കാരിയായ ഖാലിദ സിയ വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ധാക്കയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.

Add Zee News as a Preferred Source

ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഖാലിദ സിയ. ലിവർ സിറോസിസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം. അഴിമതിക്കേസുകളെത്തുടർന്ന് 2018 ൽ ഇവർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന സർക്കാർ രാജിവെച്ച് രാജ്യം വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി ജയിൽ മോചിതയായത്. തുടർന്ന് 2025 ൽ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയിരുന്നു.അഴിമതിക്കേസുകളെത്തുടർന്ന് 2018 ൽ ഇവർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഷെയ്‌ഖ് ഹസീന സർക്കാർ രാജിവെച്ച് രാജ്യം വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി ജയിൽ മോചിതയായത്. തുടർന്ന് 2025 ൽ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയിരുന്നു.

ഏറ്റവും പുതിയ വാർത്തകൾ ഇനി നിങ്ങളുടെ കൈകളിലേക്ക്... മലയാളത്തിന് പുറമെ ഹിന്ദി, തമിഴ്, തെലുങ്ക്, കന്നഡ ഭാഷകളിലും. ZEE MALAYALAM App ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂAndroid Link.

ഞങ്ങളുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ X (Twitter), Facebook ലിങ്കുകളിൽ ക്ലിക്കുചെയ്യുക. ഏറ്റവും പുതിയ വാര്‍ത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി സീ മലയാളം ന്യൂസ് ടെലഗ്രാം ചാനല്‍ സബ്‌സ്‌ക്രൈബ് ചെയ്യൂ. നിങ്ങളുടെ പിൻകോഡിലെ പുതിയ വാർത്തകളും വിശേഷങ്ങളും ഉടൻ അറിയാം. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യൂ പിൻന്യൂസ്.

About the Author

Arathi N Aji

Journalist in Zee Malayalam News ...Read More

Khaleda ZiaBangladesh

Trending News