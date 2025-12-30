Bangladesh: ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രി ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു; ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം

ധാക്ക: ബംഗ്ലാദേശ് മുൻ പ്രധാനമന്ത്രിയും ബംഗ്ലാദേശ് നാഷണലിസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയർപേഴ്സണുമായ ബീഗം ഖാലിദ സിയ അന്തരിച്ചു. 80 കാരിയായ ഖാലിദ സിയ വാർദ്ധക്യസഹജമായ അസുഖങ്ങളെത്തുടർന്ന് ധാക്കയിലെ അപ്പോളോ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു. ഇന്ന് രാവിലെ ആറ് മണിയോടെയായിരുന്നു അന്ത്യം.
ബംഗ്ലാദേശിന്റെ ചരിത്രത്തിലെ ആദ്യ വനിതാ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു ഖാലിദ സിയ. ലിവർ സിറോസിസ്, ആർത്രൈറ്റിസ്, ഹൃദ്രോഗം തുടങ്ങി ദീർഘകാലമായി അലട്ടിയിരുന്ന ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ് മരണകാരണം. അഴിമതിക്കേസുകളെത്തുടർന്ന് 2018 ൽ ഇവർ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ആരോഗ്യനില മോശമായതിനെത്തുടർന്ന് ശിക്ഷ മരവിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഓഗസ്റ്റിൽ ഷെയ്ഖ് ഹസീന സർക്കാർ രാജിവെച്ച് രാജ്യം വിട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവർ ഔദ്യോഗികമായി ജയിൽ മോചിതയായത്. തുടർന്ന് 2025 ൽ അഴിമതിക്കേസുകളിൽ ബംഗ്ലാദേശ് സുപ്രീം കോടതി ഇവരെ കുറ്റവിമുക്തയാക്കിയിരുന്നു.
